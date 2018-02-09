Бизнес

Новости

«Газпром» заявил о возможном дефиците газа в Европе в ближайшие 10 лет

Если Европа не увеличит поставки газа из России, то столкнется с дефицитом и скачком цен на данный вид топлива уже в следующем десятилетии. Объем поставок топлива из США и Катара не сможет удовлетворить спрос европейских стран. Об этом в интервью Reuters рассказал зампред «Газпрома» Александр Медведев.

«Газпром» в 2019 г. собирается начать крупномасштабные поставки газа в Китай. Однако Медведев говорит, что российский концерн сможет удовлетворить спрос как Европы, так и Азии. По его мнению, ЕС следует определиться с источником поставок газа в ближайшее время для удовлетворения растущего спроса при снижающейся добыче.

«Они в своих прогнозах промахнулись очень сильно, полагая, что газа много не нужно будет, а газ, который будет нужен, будет получен не из России», - отметил Медведев.

Экспорт «Газпрома» в ЕС вырос на 8% в 2017 г., достигнув рекордной отметки в 194 млрд кубометров на фоне высокого спроса и снижения цен. Доля российской компании на европейском рынке составляет рекордные 35%.

Медведев считает, что рыночная доля «Газпрома» может увеличиться до 40% при условии роста спроса в Европе и снижения производства в Великобритании и Нидерландах, а также сокращения добычи в Норвегии после 2025 г. При этом объем поставок газа из США будет незначительным, стоимость перевозки высокая, и США будут поставлять газ в основном в Азию.