Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Прошлое дороже будущего

Условия на азиатском рынке газа могут стать невыгодны для России

Виной всему – тяжба корейской и австралийской газовых компаний
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Южнокорейская Korea Gas Corp (Kogas) собирается оспорить условия долгосрочного контракта с оператором проекта North West Shelf на поставку сжиженного газа. Со ссылкой на представителя Kogas агентство Reuters сообщило, что претензии корейской компании коснутся в первую очередь стоимости поставок. Контракт, ставший предметом спора, был рассчитан на 13 лет, истек в 2016 г. и продлен не был. Соглашение предусматривало поставку 0,5 млн т СПГ в год. Это немного, если смотреть на весь импорт сжиженного газа Южной Кореей, – не более 1,5% в 2016 г. Но сам факт доведения ценового спора до арбитража может стать прецедентом и определить развитие торговли СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Корейцы, почти на 100% зависящие от импорта газа, подошли к вопросу очень осторожно и для эксперимента выбрали закончившийся контракт с North West Shelf, причем добычными активами этой компании Kogas не владеет, – говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. – Единственное, чего может добиться Корея, – ретроактивных платежей, если суд признает существовавший на момент действия контракта уровень цен несправедливым».

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