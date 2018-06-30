Бизнес

Новости

Суд признал право польской PGNiG требовать снижения цены на российский газ

Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение о том, что польская сторона имеет право требовать снижения цен на газ, поставляемый в республику в рамках ямальского контракта. Об этом в субботу сообщила польская компания PGNiG.

Суд признал аргументы PGNiG и постановил, что компания может требовать снижения цены по долгосрочному контракту, в соответствии с которым «Газпром» поставляет газ в Польшу. «На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», – говорится в сообщении компании.

Польша потребляет 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу – «Газпром». На основании контракта с российской компанией Польша может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В 2012 г. стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 г. PGNiG подала на «Газпром» в суд, потребовав снижения цен на газ. По мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском рынке.

Какие страны влияют на нефтяные цены