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Авиакомпанию «Якутия» возглавил создатель лоукостера «Добролет»

Совет директоров авиакомпании «Якутия» утвердил на пост гендиректора Владимира Горбунова, создателя лоукостеров «Добролет» и «Авианова». Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Кандидатура Владимира Горбунова утверждена советом директоров на пост генерального директора авиакомпании "Якутия". Заявление прежнего руководителя Ольги Федоровой о сложении полномочий удовлетворено», — сказали в правительстве республики.

12 октября председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал главе региона представление об увольнении Федоровой. Он объяснил это «необходимостью обеспечения безопасности полетов», а также указал на риск аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиакомпании.

После этого Федорова, возглавлявшая «Якутию» с 2014 г., объявила об уходе с поста, выразив надежду на то, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше».

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Работа «Якутии» неоднократно вызывала критику властей республики. Глава Якутии Айсен Николаев, в частности, указывал на то, что «огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется». Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.