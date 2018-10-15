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Зиявудин Магомедов решил продать долю в «Трансконтейнере»

Компания FESCO, треть которой принадлежит Зиявудину Магомедову, находится «в финальной, завершающей части» переговоров по продаже 25,07% железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Об этом РБК сообщила председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде.

По ее словам, на многих конференциях она неоднократно говорила, что FESCO заинтересована в покупке дополнительных акций «Трансконтейнера», но сейчас приобретения «совершенно неуместны и неправильны». Менеджмент FESCO представил совету директоров «несколько предложений с коммерческими условиями» по продаже доли в «Трансконтейнере», все они «строго в рынке и не предполагают никакого дисконта», рассказала Маммедзаде.

К пакету FESCO в «Трансконтейнере» проявляли интерес UCL Holding Владимира Лисина и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в 2017 г. приобрел 24,5% оператора у НПФ «Благосостояние». Маммедзаде не сказала, на каком предложении остановился совет FESCO. В пресс-службе Invest AG Абрамова (управляющий партнер «Енисей капитала») не ответили на запрос РБК. Представитель ПГК (входит в UCL Владимира Лисина) отказался от комментариев.

Все деньги от продажи доли пойдут на погашение долгов FESCO, отметила Маммедзаде.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. В 2017 г. компания перевезла 46% от общего объема перевозок — 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Чистая прибыль компании в прошлом году по МСФО составила 6,5 млрд руб. — это вдвое больше, чем в 2016 г.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

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