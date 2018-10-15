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Бизнес
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Зиявудин Магомедов решил продать долю в «Трансконтейнере»

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Компания FESCO, треть которой принадлежит Зиявудину Магомедову, находится «в финальной, завершающей части» переговоров по продаже 25,07% железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Об этом РБК сообщила председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде.

По ее словам, на многих конференциях она неоднократно говорила, что FESCO заинтересована в покупке дополнительных акций «Трансконтейнера», но сейчас приобретения «совершенно неуместны и неправильны». Менеджмент FESCO представил совету директоров «несколько предложений с коммерческими условиями» по продаже доли в «Трансконтейнере», все они «строго в рынке и не предполагают никакого дисконта», рассказала Маммедзаде.

К пакету FESCO в «Трансконтейнере» проявляли интерес UCL Holding Владимира Лисина и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в 2017 г. приобрел 24,5% оператора у НПФ «Благосостояние». Маммедзаде не сказала, на каком предложении остановился совет FESCO. В пресс-службе Invest AG Абрамова (управляющий партнер «Енисей капитала») не ответили на запрос РБК. Представитель ПГК (входит в UCL Владимира Лисина) отказался от комментариев.

Все деньги от продажи доли пойдут на погашение долгов FESCO, отметила Маммедзаде.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. В 2017 г. компания перевезла 46% от общего объема перевозок — 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Чистая прибыль компании в прошлом году по МСФО составила 6,5 млрд руб. — это вдвое больше, чем в 2016 г.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Финансы
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«Интерфакс»: экс-сотрудник «Роснефти» будет отвечать в Sberbank CIB за нефтегазовый сектор

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Бывший замдиректора департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Громадин переходит на работу в Sberbank CIB. На этой неделе он приступит к обязанностям аналитика по нефтегазовому сектору Sberbank CIB, передает «Интерфакс» со ссылкой на источников на финансовом рынке.

Последние три года Громадин работал в «Роснефти». В 2017 г. он был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России.

До «Роснефти» Громадин на протяжении 15 лет отвечал за нефтегазовый сектор в JP Morgan, МДМ-банк, ИК «Русские инвесторы». 

В мае стало известно об увольнении из Sberbank CIB аналитика Александра Фэка. Его уволили из-за отчета, в котором главными бенефициарами проектов по строительству газопроводов в Китай и Европу («Сила Сибири» «Северный поток — 2», «Турецкий поток») были названы подрядчики «Газпрома», в числе которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье)Фэк признался РБК, что был инициатором подготовки отчета. Помимо Фэка автором отчета также была Анна Котельникова. 

В июне президент Сбербанка Герман Греф назвал отчет Фэка непрофессиональным. Он лично извинился перед упомянутыми в отчете людьми. «Я лично позвонил и принес извинения и [председателю правления «Газпрома»] Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям [которые затронуты в отчете аналитиков]», — рассказал Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Среди бизнесменов, упоминаемых в аналитическом отчете, были Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Вагит Алекперов. Греф утверждал, что авторы отчета сделали «выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок». «Наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому «Сбербанк CIB» принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — говорил он. Фэк с обвинениями в непрофессионализме не согласился. По его мнению, те, кто прочитал отчет, «согласятся, что он выстроен последовательно и аргументы изложены логично».

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Котельниковой и Валерия Нестерова вышел отчет с критикой работы «Роснефти». Отчет был выпущен под названием «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). В нем говорилось, что после 2013 г. несмотря на ожидания инвесторов «Роснефть» не снизила долг. Компания направила $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности, утверждалось в отчете.

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Политика
Новости

ЕС намерен вводить санкции для борьбы с химическим оружием

Ведомости
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Совет ЕС по иностранным делам утвердил механизм введения санкций для борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. «ЕС теперь будет иметь возможность вводить санкции в отношении организаций и лиц, принимающих где бы то ни было участие в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения», — говорится в заявлении.

Санкции будут вводиться против граждан и организаций, которые несут ответственность за развитие или использование химического оружия; оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку тем, кто применяет такое оружие. Помимо этого власти ЕС намерены вводить санкции в отношении физических лиц и организаций, поощряющих применение химического оружия.

Попавшие под санкции компании и граждане столкнутся с замораживанием своих активов на территории ЕС, не смогут привлекать финансирование в европейских банках. Также гражданам может быть ограничен или запрещен въезд на территорию ЕС. «Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности», — отмечается в заявлении. Совет ЕС подтвердил приверженность Конвенции о запрещении химического оружия.

Разработка нового механизма введения санкций началась еще на саммите ЕС в конце июня. Инициаторами разработки были Великобритания и Франция из-за случаев использования химического оружия в Сирии и Солсбери. «Многие годы существовал международный запрет на применение химического оружия, но он сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасное оружие, цена всегда будет крайне высока», – говорил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

В марте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое разрабатывалось еще в СССР. В начале сентября британские власти объявили, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое российских граждан — Александр Петров и Руслан Боширов. По мнению Лондона, они являются сотрудниками ГРУ и в Солсбери прибыли по поддельным документам.

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что Руслан Боширов — это псевдоним. Настоящее имя и фамилия этого человека — Анатолий Чепига. Он является полковником ГРУ, ему присвоено звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии. В свою очередь Александр Петров является военным врачом Главного управления Генштаба России Александром Мишкиным, считают Bellingcat и The Insider. По их информации, Мишкин был завербован ГРУ во время учебы в одной из элитных военно-медицинских академий России. В 2010 г. он переехал в Москву, где получил псевдоним и документы на имя Александра Петрова. Мишкину было присвоено звание Героя России в 2014 г.

Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ

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Финансы
Новости

«Росгосстрах» объявил о покупке страховщика жизни «Эрго жизнь»

Ведомости
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«Росгосстрах» подписал соглашение с немецким страховщиком ERGO Group AG о покупке компании «Эрго жизнь». Об этом сообщается в пресс-релизе «Росгосстраха».

«Росгосстрах» станет владельцем 100% долей в «Эрго жизни», к нему переходит весь портфель договоров, IT-инфраструктура, а также коллектив. Смена собственника «не повлечет никаких изменений по обязательствам перед клиентами «Эрго жизни», подчеркивается в пресс-релизе. Параметры сделки не раскрываются.

В стратегии развития «Росгосстраха» на ближайшие три года говорится, что компания намерена как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни, цитируются в пресс-релизе слова гендиректора «Росгосстраха» Николауса Фрая. Покупка «Эрго жизни» позволит «Росгосстраху» уже в конце ноября предлагать свои продукты страхования жизни миллионам клиентов как через сети дистрибуции компаний группы «Открытие», так и по собственным каналам продаж, отметил он.

О том, что ERGO ведет переговоры о продаже «Эрго жизни» банку «ФК Открытие», рассказывали «Ведомостям» источники в начале октября.

Сделка, отмечал один из них, обсуждается в интересах «Росгосстраха»: после разрыва с «РГС жизнью» (сейчас – «Капитал лайф, бывшая сестринская компания “Росгосстраха” была продана Евгению Гинеру, не вошла в сделку с “ФК Открытие”) “Росгосстрах” заново создает этот бизнес. В июне он зарегистрировал компанию “РГС страхование жизни”, но ей нужна готовая инфраструктура, объяснял собеседник. «Росгосстраху» ценен не бизнес и портфель «Эрго жизни», а отлаженная IT-система, персонал, необходимые для быстрого старта продаж, говорил другой.

Политика
Новости

Вексельберг назвал незаконными санкции США против него

Ведомости
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Российский бизнесмен Виктор Вексельберг назвал незаконными и несправедливыми санкции против него. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, ведет ли он переговоры о возможности снятия санкций. По словам Вексельберга, он собирается судиться, однако бизнесмен не уточнил сроки подачи иска, а также не назвал суд, который может рассмотреть этот спор.

Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля – с этого момента американским гражданам и их партнерам нельзя вступать в экономические отношения с Вексельбергом и подконтрольными ему компаниями. С тех пор владелец «Реновы» планомерно снижает доли в своих активах ниже контроля. Сразу после введения санкций «Ренова» снизила долю в швейцарском производителе промышленных машин и оборудования Sulzer с 63,42 до 48,83% (акции выкупила сама компания и недавно перепродала, заработав около 15 млн франков).

Затем в мае «Ренова» снизила доли в другой швейцарской компании, производителе высокотехнологичного оборудования Oerlikon (с 43 до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (с 26,9 до 12,6%). В июле Вексельберг стал владельцем 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус». А 15 августа Beluna Investments Ltd., входящая в ГК «Ренова» Вексельберга, снизила долю в энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

20 сентября «Ренова» снизила долю в энергетической «Т плюс» с 57,1 до 39,59%, а через день снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%,

Политика
Новости

Путин разрешил использовать «мигалки» на автозаках

Ведомости
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Президент России Владимир Путин разрешил сирены и проблесковые маячки на автомобилях для перевозки заключенных. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

По указу в список транспортных средств, которые могут использовать устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств, включены «специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей».

Документ вступает в силу со дня подписания. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с поправками.

С инициативой установить «мигалки» на автомобилях для перевозки заключенных выступил Минюст по предложению ФСИН.

Финансы
Новости

ЦБ ввел временную администрацию в Международный банк Санкт-Петербурга

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ЦБ объявил о введении временной администрации в Международный банк Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора. Функции временной администрации шесть месяцев будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия органов управления банка приостановлены.

Решение принято из-за неустойчивого финансового положения банка и угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщает ЦБ.

Также введен временный — на три месяца — мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. ЦБ поясняет, что введение моратория является страховым случаем: вкладчики смогут получить выплаты в размере не более 1,4 млн руб.

Международный банк Санкт-Петербурга занимает 116-е место по размеру активов. На 1 сентября объем вкладов составлял 19,26 млрд руб.

Банк находится под контролем Сергея Бажанова. Ему напрямую принадлежит 92,28%, еще 6,95% он владеет через компанию «Триумф», следует из списка лиц, под влиянием которых находится банк.

Бизнес
Новости

«Вкусвилл» начал продавать продукты через автоматы на станциях МЦК

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На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появились вендинговые автоматы «Вкусвилла» со снэками, сладостями и напитками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей Facebook.

Власти Москвы объявили о планах установить более 40 автоматов на 19 станциях МЦК в марте 2018 г., в том числе «Деловой центр», «ЗИЛ» и «Автозаводская», пишет издание. В пресс-службе Московского метрополитена сообщили газете, что балансодержателем станций МЦК выступают МКЖД и РЖД — у них есть право проводить конкурсы на размещение вендинговых автоматов.

В апреле МКЖД подвела итоги аукциона на право размещения аппаратов на территории 19 станций МЦК общей площадью 46,4 кв. м сроком на пять лет, следует из данных «Сбербанк-АСТ». Победителем стал Алексей Кузьмин, который предложил за лот 47 800 руб. Стоимость соответствует ставке аренды 1 кв. м в год.

Представитель «Вкусвилла» отказался от комментариев. В МКЖД, РЖД и департаменте транспорта Москвы на вопросы «Коммерсанта» не ответили. Связаться с Кузьминым газете не удалось.

Гендиректор крупного вендингового оператора «Мегас» в Петербурге Вадим Шиленко оценивает цену одного автомата до 400 000 руб. Ставку аренды 47 800 руб. за 1 кв. м он называет «очень хорошей». Затраты на аренду 46,4 кв. м на 19 станциях МЦК за пять лет могут превысить 11,1 млн руб., общие инвестиции «Вкусвилла» могут достигать около 20 млн руб.

Технологии
Новости

Правообладатели попросили оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на RuTracker

Ведомости
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы книжных издательств, просит оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на два заблокированных сайта — RuTracker и «Либрусек». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора ассоциации Максима Рябыко.

Как пишет газета, в жалобе на «Яндекс», которую АЗАПИ направила в Роскомнадзор 12 октября, указывается, что при поиске «зеркал» заблокированных сайтов сервис в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные сайты. Ассоциация приложила к жалобе скриншоты с поисковой выдачей сайтов RuTracker и «Либрусек».

Рябыко отметил, что жалоба АЗАПИ — это первое официальное обращение в Роскомнадзор по вступившим в силу 25 сентября поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штраф для юрлиц в размере до 700 000 руб. за выдачу ссылок на сайты с незаконным контентом.

В АЗАПИ опасаются, что Роскомнадзор может не согласиться с претензиями — ссылки на заблокированные ресурсы предлагаются рекомендательным алгоритмом «Яндекса», т. е. для того, чтобы их увидеть, нужно совершить несколько переходов. Система рекомендаций была запущена летом 2018 г., благодаря ей теперь и можно видеть ссылки на сайты с нелегальным контентом, говорит Рябыко: если при поиске «зеркал» заблокированных сайтов открыть несколько ссылок подряд, алгоритм понимает, что пользователь не нашел, что ему нужно, и выдает прямые ссылки. Роскомнадзор может подойти к делу формально и «не увидеть» ссылки, а «Яндекс» — утверждать, что они не индексируются или появились случайно, отмечает директор АЗАПИ.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта». В «Яндексе» от комментариев отказались.

Торрент-трекер RuTracker был заблокирован в конце 2015 г. навечно решением Мосгорсуда по иску книгоиздательской компании «Эксмо», которая обнаружила на сайте пиратские копии книг своих авторов. В конце января 2016 г. Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных в России сайтов и через день сообщил, что доступ к RuTracker был заблокирован 94% провайдеров страны.

Недвижимость
Новости

СМИ узнали о выставленном на торги участке Минобороны рядом с Кремлем

Ведомости
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«Дом.РФ» (ранее АИЖК), агент правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставил на торги находившуюся на балансе Минобороны площадку на острове Балчуг рядом с Кремлем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию на сайте «Дом.РФ».

По данным издания, на торги выставлена площадка в 1,36 га на Садовнической улице, примыкающая к Садовнической набережной Водоотводного канала. На нем расположены 13 разных зданий и сооружений общей площадью 7800 кв. м.

Аукцион должен пройти в середине ноября. Стартовая цена участка — 1,25 млрд руб.

Участок, выставленный на продажу, является единственной площадкой, доступной инвесторам на открытом рынке. «В активной продаже есть только неэффективно используемые здания», — сказал один из консультантов. Еще один участник рынка говорит то же самое: в этом районе нет пригодных для девелопмента участков, зато продаются отдельные особняки, требующие серьезной реставрации.

Эти факторы создают предпосылки для увеличения итоговой стоимости участка. Она может дойти до 1,3 млрд руб., утверждает партнер департамента оценки Cushman & Wakefield Олега Такоева.

По мнению, партнера Colliers International Владимира Сергунина, участок имеет высокий потенциал. Площадка подходит «для реализации жилого проекта или строительства апартаментов, так как находится в премиальном районе со сложившейся инфраструктурой», отмечает он. Если покупателю удастся оформить разрешение на новое строительство, то по действующим нормам на участке можно будет построить около 32 000 кв. м. Тогда, по подсчетам Сергунина, цена строительства жилья или апартаментов составит 100 000–120 000 руб. за 1 кв. м, или 3,2–3,84 млрд руб. за весь объект.

В пешей доступности от Кремля на первичном рынке дорогого жилья продается около 200 квартир со средним бюджетом 48 млн руб., рассказала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Политика
Новости

Полковника ФСБ из администрации президента обвинили в мошенничестве

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Действующего полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Михаила Горбатова обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Еще полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов, предлагающих кредиты на $50 000–100 000 под залог дорогих часов клиентов. В феврале 2017 г. в его офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты касса и все залоговое имущество. Предприниматель, испугавшись, что не получит назад изъятые деньги и часы, согласился на предложение одного из клиентов, Арно Ходжояна, помочь «разобраться в ситуации».

Тот, по данным следователей, познакомил ломбардиста с другим коммерсантом — Владимиром Коробковым. Его Ходжоян назвал высокопоставленным сотрудником ФСБ. Коробкову директор сети ломбардов передал через Ходжояна вознаграждение в $100 000 за «помощь». Коробков также «подключил к афере» своего знакомого — Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Затем Ходжоян и Коробков потребовали от директора ломбардов еще денег, но сумма оказалась для него слишком высокой, и он обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оба были задержаны при получении средств. Горбатова задержали в собственной квартире.

Фигурантам предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» на 5 882 240 руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 849 700 руб. (ч. 4 ст. 159, а также ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все они находятся под стражей. Горбатов после ареста был уволен из управления президента, но до сих пор числится в ФСБ.

Политика
Новости

Трамп рассказал о жестком подходе в общении с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жесткость при общении с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, что лично я с ним проявил жесткость», — сказал американский лидер. Он напомнил, что провел с российским лидером двустороннюю встречу, которая, по словам Трампа, была «жесткая и очень хорошая». Так он ответил на вопрос журналистки Лесли Шталь, почему никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путина.

Трамп добавил, что активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем это делал его предшественник на посту президента США Барак Обама. «Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. Именно он упустил ту часть Украины, которая [перешла] к России», — выразил уверенность американский президент.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Российский президент высоко оценил ее итоги, однако заметил, что стороны и не рассчитывали решить на ней все проблемы в отношениях двух стран. Трамп в свою очередь назвал «глубоко продуктивным» диалог с российским лидером. Беседа президентов двух стран тет-а-тет длилась более двух часов. 

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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