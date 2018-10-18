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Coca-Cola выбрала нового президента компании

Президентом и главным операционным директором Coca-Cola станет Брайан Смит, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 1 января 2019 г.

Смит начал работать в Coca-Cola в 1997 г. Ранее в разное время он отвечал за подразделения компании в Латинской Америке, а также руководил Coca-Cola в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

У Coca-Cola нет президента больше года – с мая 2017 г. До этого им был Джеймс Квинси, но он стал гендиректором компании. В сообщении Coca-Cola отмечается, что Смит будет в подчинении у Квинси. Смит будет работать над текущими операциями компании, стратегиями и отношениями с партнерами и клиентами, в свою очередь Квинси сосредоточится над долгосрочной стратегией компании, следует из сообщения.

В августе стало известно, что Сoca-Cola купит крупнейшую в Европе сеть кофеен Costa Coffee. Сумма сделки превысит $5 млрд. В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Coca-Cola участвует в переговорах о покупке Borjomi.

Сoca-Cola – крупнейший мировой производитель напитков. Помимо одноименного бренда компания выпускает также напитки Fanta, Sprite, Bonaqua, «Добрый», «Моя семья» и др. Доходы Сoca-Cola снижаются последние пять лет — с почти $14 млрд EBITDA в 2013 г. до около $9 млрд в 2017 г.

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