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СМИ узнали об интересе Nestle и Coca-Cola к покупке Borjomi

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Структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры с швейцарской Nestle о продаже ей контрольной доли в одном из крупнейших производителей воды IDS Borjomi International. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке. По словам одного из них, договоренность о сделке почти достигнута. Другой собеседник говорит, что в переговорах участвует еще и Coca-Cola. Представители компаний отказались от комментариев.

Структурам «Альфа-групп» с 2013 г. принадлежит 55,8% IDS Borjomi, по данным Forbes. Эту долю они приобрели у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили, последние сохранили контроль над 37,2%. Остальные доли находятся в собственности грузинских и украинских миноритариев. На момент сделки 100% IDS Borjomi, по оценке Forbes, могли стоить $500 млн, а 55,8% - около $280 млн соответственно. Сейчас стоимость этого бизнеса может составлять $400–480 млн, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

В 2017 г. продажи IDS Borjomi составили около 1,5 млрд л. Компания управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии, а в ее портфель входят такие бренды как «Святой источник» и «Моршинская». У Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к этим рынкам бутилированной воды. Для Nestle сделка означала бы возвращение в портфель бренда «Святой источник», который был продан IDS Borjomi в 2009 г. Сейчас Nestle не разливает воду в России. По прогнозу Euromonitor, в 2018 г. оборот российского рынка бутилированной воды может достичь 187 млрд руб.

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Стиль жизни
Новости

Новак рассказал об интересе к электробайку из проекта «Кортеж»

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о готовности купить электробайк из проекта «Кортеж». «Я с большим удовольствием купил бы наш, российский мотоцикл. Тем более, что планируется не просто мотоцикл, а электромотоцикл. Но нужно подождать, когда он поступит в продажу», — приводит его слова РИА Новости.

Предполагается, что мотоцикл выйдет на рынок под брендом «Иж», он будет поставляться как на российский, так и зарубежный рынки. Байк модельного ряда Aurus будет полностью электрическим.

Ранее Новак декларировал наличие в своем автопарке двух мотоциклов BMW. Сейчас, по словам министра, он катается на мотоцикле не так часто, как ему хотелось бы, но продолжает интересоваться новинками в сфере мототехники.

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, серийное производство мотоцикла проекта Aurus начнется не ранее 2020 г. Сам Мантуров также заявил о желании купить внедорожник Aurus для себя, а седан – для служебных целей.

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Политика
Новости

НАТО поможет Украине с созданием центра киберзащиты

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Центр реагирования на киберинциденты появится на Украине при помощи НАТО. Об этом на пресс-конференции в Грузии рассказал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который станет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешательства, вторжения или взлома ее киберсетей», - приводятся его слова в стенограмме пресс-конференции, опубликованной на сайте альянса.

Столтенберг уточнил, что НАТО поддерживает укрепление кибербезопасности Украины через целевые фонды. «У нас есть целевой фонд для киберзащиты и мы осуществляем финансирование и поддержку инициатив по укреплению киберзащиты и киберспособностей Украины. Мы также помогаем им защищать свои собственные сети и собственную инфраструктуру», - отметил он.

В конце сентября стало известно о решении США выделить Украине $5 млн на укрепление киберинфраструктуры. Оно было принято по итогам первого диалога США и Украины по вопросам кибербезопасности.

Ранее генсекретарь НАТО не исключал применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО, уточняя, что это «будет зависеть от характера атаки». Речь идет о применении принципа коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. На кибератаки этот принцип был распространен несколько лет назад.

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Стиль жизни
Новости

Автор «частицы Бога» физик Ледерман скончался в США

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Выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии (1988 г.) Леон Макс Ледерман скончался в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщил официальный аккаунт Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab), которую Ледерман много лет возглавлял. Ученый скончался в доме престарелых в городе Рексберг, штат Айдахо, от осложнений, вызванных деменцией.

Физик, получивший Нобелевскую премию за фундаментальные исследования, увенчавшиеся открытием второго типа нейтрино — мюонного — был также известным популяризатором науки. Именно он является автором термина «частица Бога» и одноименной книги (1993 г.), пропагандирующей поиск бозона Хиггса как магистральное направление экспериментальной физики. Бозон Хиггса был экспериментально обнаружен на Большом адронном коллайдере в 2011 — 2013 гг. За теоретическое обоснование хиггсовского механизма происхождения массы элементарных частиц была вручена Нобелевская премия по физике 2013 года.

В 2015 году семья Ледермана продала золотую нобелевскую медаль за $765 000, чтобы финансировать расходы на его лечение.

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Политика
Новости

Великобритания обвинила ГРУ в организации кибератак с ведома Кремля

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Правительство Великобритании впервые прямо обвинило «российское ГРУ» (Главное управление Генштаба) в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — цитирует Reuters заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля.

Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы Демократической партии США в 2016 году, но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 году, похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Великобритания впервые официально связало ГРУ с атакой на серверы Демпартии, отмечает The Guardian.

Кроме этого, NCSC назвал 12 хакерских групп, которые якобы служили прикрытием для деятельности ГРУ. Помимо широко известных Fancy Bear и APT28, это Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.

По мнению The Guardian, заявление британского МИДа предшествует раскрытию дополнительной информации о «российском следе» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте этого года.

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Бизнес
Новости

Президент РЖД рассказал о капсульной альтернативе плацкартным вагонам

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Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что одной из альтернатив выводимым из эксплуатации плацкартным вагонам станут вагоны капсульного типа с индивидуальным пространством. «На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал Белозеров «Российской газете» на транспортном форуме РЖД «PRO//Движение.1520» в Сочи.

Белозеров напомнил, что программа развития РЖД включает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие два года. По его словам, кроме капсульных вагонов, есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки.

В соответствии с проектом Долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 г. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). В 2016 г. на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.

На смену плацкарте должны прийти одноэтажные вагоны нового типа. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа, в одной из туалетных комнат будет душевая кабина. Часть плацкартных вагонов старше 12,5 года модернизируют с обновлением оборудования и интерьера, включая USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.

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Политика
Новости

Москве и Петербургу поднимут тарифы на медстрахование неработающих россиян

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Внесенный в Госдуму проект бюджета включает рост страховых взносов регионов за неработающих россиян в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет «Коммерсантъ». Для большинства регионов изменение будет незначительным, но для четырех из них (Москва и Санкт-Петербург с областями) взносы вырастут вдвое. Так, для Москвы общая сумма расходов на взносы за неработающее население возрастет с 32 млрд руб. в 2017 году до 80 млрд руб. в 2019 году, указывает издание.

Основной рост дал пересмотр коэффициента дифференциации, входящего в формулу расчета этих страховых взносов, пишет РБК: теперь он учитывает «особенности регионов, в которых заработная плата выше, чем в среднем по Российской Федерации». В результате в 2019 году ФОМС должен получить 719 млрд руб. трансферта на неработающее население против 687 млрд руб., запроектированных ранее. Однако официально новые цифры «пока неизвестны как московскому, так и региональному здравоохранению», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

Решение не окончательное, отмечает издание: еще возможна передача расходов на неработающих на федеральный уровень.

Летом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство освободит региональные власти от обязанности платить в ФОМС страховые взносы за часть неработающего населения: центр готов взять на себя порядка 500 млрд руб. Предполагается, что регионы направят высвобожденные средства на выполнение нового майского указа президента, отмечал министр.

Освободить регионы от этой обязанности предлагала и бывший председатель Счетной палаты, ныне вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее оценке, на взносы регионов за неработающих в 2017 г. пришлось 618 млрд руб., или около 7% расходной части их бюджетов. Это превышает дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, указывала Голикова: таким образом, дотация де-факто перетекает в ФОМС.

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Политика
Новости

В США арестован подозреваемый в отправке Трампу письма с ядом

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В США арестован подозреваемый в рассылке писем с ядом президенту страны Дональду Трампу и высокопоставленным сотрудникам Пентагона, сообщил Herald Journal.

Арестованный — бывший военный моряк, житель Логана, штат Юта, сообщил ресурс. Fox News назвал имя вероятного подозреваемого: это Уильям Клайд Аллен, ордер на арест которого выдал офис генпрокурора Юты. По сообщению представителя ФБР, спецслужба в сотрудничестве с местной полицией расследует дело о применении «потенциально опасных химических веществ» и призывает жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению.

Накануне Секретная служба США (занимается охраной президента) сообщила, что 1 октября перехватила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, и он не попал в Белый дом. Второго октября конверты, содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.

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Политика
Новости

Путин исключил большие военные действия в Сирии

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Российско-турецкое соглашение о создании 15–20-километровой зоны деэскалации в Сирии исполняется; это исключает необходимость проведения крупных боевых действий в стране, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров в среду.

«Туда ведь были свезены боевики со всей Сирии практически. И там, к сожалению, оказалось очень много представителей радикальных группировок – ИГИЛ (запрещена в России), Джабхат-ан-Нусра и т. д., кстати говоря, мы наблюдаем и столкновения между этими группировками внутри идлибской зоны. Но нас не это беспокоит, нас беспокоит то, что из этой зоны участились в последнее время обстрелы сирийских населенных пунктов, включая второй по величине город Алеппо», – отметил российский президент.

«Что еще больше нас беспокоит – оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, в том числе на аэродром Хмеймим. С помощью самодельных, но от этого не менее опасных беспилотных летательных аппаратов. Мы вынуждены в этой связи были реагировать, наносить удары по тем местам, откуда исходила угроза, – именно это и было основной темой наших переговоров с президентом Турции Эрдоганом в Сочи», – напомнил Путин, отвечая на вопрос об опасности крупных боевых действий в Сирии.

По словам Путина, идея зоны деэскалации в Идлибе возникла «прямо во время переговоров» с Эрдоганом. Цель создания зоны – обеспечение большей безопасности и сирийских гражданских объектов, и российской военной базы Хмеймим. «Мы договорились о создании этой демилитаризованной зоны, в которой не должно быть представителей каких бы то ни было радикальных группировок, включая Джабхад-ан-Нусру. И никакого тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало», – добавил Путин.

Ранее подробности соглашения не раскрывались, Путин и Эрдоган рассказали о нем в Сочи лишь в общих чертах.

«Хочу вас проинформировать: мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, высвобождают, во всяком случае способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение. Мы делаем свою часть работы – продолжим дальше намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование», – отметил Путин.

«Мы вместе работаем солидарно, работа в принципе двигается в правильном направлении, у меня есть все основания полагать, что мы достигнем поставленных целей», – рассказал Путин. «А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там [в Идлибе] и не предвидится. Потому что нам боевые действия ради боевых действий не нужны, нам нужно добиться определенных целей. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, на данный момент работают эффективно», – заключил российский президент.

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Бизнес
Новости

Австрийская OMV заплатит «Газпрому» за доступ к Уренгойскому месторождению

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«Газпром» и австрийская компания OMV подписали основополагающее соглашение, согласно которому OMV получит доступ к Уренгойскому нефтегазоконденсатному месторождениюДокумент подписали в Санкт-Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле в присутствии российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В декабре 2016 г. «Газпром» и OMV достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки «Газпром» должен был получить 38,5% в норвежской «дочке» OMV — OMV (Norge) AS. Австрийская компания в свою очередь — 24,98% в освоении участков под номерами четыре и пять ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Теперь же австрийская компания заплатит российской газовой монополии за доступ к месторождению, обмена активами, согласно документу, происходить не будет.

В результате сделки доля группы «Газпром» в Уренгойском месторождении снизится до 50,01%. Доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%. Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 г., говорится в пресс-релизе «Газпрома».

OMV выступает одним из партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток – 2», а также владеет долей в ряде совместных предприятий.

Финансы
Новости

Цена на нефть превысила $86 впервые за четыре года

Ведомости
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Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 г., свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в декабре выросла на 1,56% и по состоянию на 21.15 мск составила $86,41 за баррель. В последний раз цена нефти Brent была выше $86 за баррель 3 ноября 2014 г. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь увелилась до $76,47 за баррель.

Главным фактором роста цен на нефть являются опасения дефицита сырья из-за санкций США против Ирана, писало агентство Reuters. Санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступают в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, уточняло агентство. Министр экономического развития России Максим Орешкин среди причин роста цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.

Президент России Владимир Путин назвал ответственным за рост стоимости нефти американского коллегу Дональда Трампа. «Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин. По словам российского президента, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Страна в случае необходимости может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки от текущего уровня, уточнил он.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Технологии
Новости

Honda вложит $2,75 млрд в совместную с GM разработку беспилотных автомобилей

Ведомости
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Японский автопроизводитель Honda Motor вложит $2,75 млрд в Cruise — подразделение американской General Motors, которое занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Financial Times. Компании рассчитывают составить конкуренцию аналогичному подразделению Alphabet — Waymo.

Японская компания сразу вложит $750 млн, оставшуюся часть выделит в течение года. В результате Honda получит 5,7%-ную долю в GM Cruise. В июне в GM Cruise инвестировала японская SoftBank Group. Она вложила в разработчика беспилотных автомобилей $2,2 млрд, получив 19,6% компании.

Японские власти в 2017 г. выделили около 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Руководство страны рассчитывает, что к 2020 г. беспилотный транспорт сможет ездить в некоторых районах Японии, а к 2025 г. из таких машин будет сформирован полноценный внутренний рынок.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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