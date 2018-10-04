СМИ узнали об интересе Nestle и Coca-Cola к покупке Borjomi
Структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры с швейцарской Nestle о продаже ей контрольной доли в одном из крупнейших производителей воды IDS Borjomi International. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке. По словам одного из них, договоренность о сделке почти достигнута. Другой собеседник говорит, что в переговорах участвует еще и Coca-Cola. Представители компаний отказались от комментариев.
Структурам «Альфа-групп» с 2013 г. принадлежит 55,8% IDS Borjomi, по данным Forbes. Эту долю они приобрели у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили, последние сохранили контроль над 37,2%. Остальные доли находятся в собственности грузинских и украинских миноритариев. На момент сделки 100% IDS Borjomi, по оценке Forbes, могли стоить $500 млн, а 55,8% - около $280 млн соответственно. Сейчас стоимость этого бизнеса может составлять $400–480 млн, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
В 2017 г. продажи IDS Borjomi составили около 1,5 млрд л. Компания управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии, а в ее портфель входят такие бренды как «Святой источник» и «Моршинская». У Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к этим рынкам бутилированной воды. Для Nestle сделка означала бы возвращение в портфель бренда «Святой источник», который был продан IDS Borjomi в 2009 г. Сейчас Nestle не разливает воду в России. По прогнозу Euromonitor, в 2018 г. оборот российского рынка бутилированной воды может достичь 187 млрд руб.