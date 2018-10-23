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РФПИ раскрыл планируемые инвестиции Саудовской Аравии в «Арктик СПГ – 2»

Саудовская Аравия готова инвестировать около $5 млрд в проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о возможности инвестиций в проект «Арктик СПГ – 2» около $5 млрд», – сказал Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»). Саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщал в интервью ТАСС, что Саудовская Аравия надеется стать вторыми по величине инвестором в «Арктик СПГ – 2» после «Новатэка». Фалех не раскрыл планируемую долю участия.

В мае было объявлено, что французская Total купит 10% «Арктик СПГ – 2». Этот пакет был оценен в $2,55 млрд. Интерес к участию в проекте проявляют китайская CNPC, Saudi Aramco, японские партнеры, корейская KOGAS, говорил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в интервью газете «Коммерсантъ». Пока менеджмент «Новатэка» говорит о готовности продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2».

«Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения (Гыдан) может стать вторым для «Новатэка» производством сжиженного природного газа. Проектная мощность завода определена в 19,8 млн т СПГ в год, капитальные затраты составят около $20 млрд, сообщал «Новатэк». Окончательное инвестиционное решение планируется принять в 2019 г., запустить первую очередь – в конце 2023 г.

«Новатэк» не исключает увеличения доли иностранного капитала в «Арктик СПГ – 2», за собой он сохраняет не менее 51%. Условия сделки с Total подразумевают в этом случае опцион французской компании на половину продаваемых сверх 40% акций. Но стратегический интерес «Новатэка» – не только привлечь внешний капитал, но и сохранить за собой достаточно высокую долю в проекте. В конечном счете она формирует трейдинговый портфель компании и позиции «Новатэка» на мировом рынке СПГ, объяснял Михельсон.

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