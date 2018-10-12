Нефтяные гиганты делают ставку на природный газ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Нефтяные компании считают природный газ топливом будущего и усердно работают над обеспечением прибыльности своих новых проектов. Royal Dutch Shell на прошлой неделе объявила о строительстве терминала для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Канаде стоимостью $14 млрд; производство, как ожидается, начнется в первой половине 2020-х гг. Примерно такие же сроки запуска у российского проекта «Арктик СПГ-2» стоимостью около $20 млрд, доля в котором принадлежит французской Total. Также ожидается, что ExxonMobil вместе с партнерами одобрит многомиллиардный СПГ-проект в Мозамбике в 2019 г.
Газовые проекты исторически были не такими прибыльными, как нефтяные, поэтому компании и акционеры отдавали предпочтение последним. Теперь компании хотят это изменить. Однако, по данным Wood Mackenzie, средневзвешенная внутренняя норма доходности для запланированных сейчас СПГ-проектов составляет около 13%, тогда как для глубоководной нефтедобычи – 20%, а для добычи сланцевой нефти – 51%. «Проблема для нефтяных компаний в том, что на газе гораздо сложнее заработать», – говорит Эйрик Вэрнесс, главный экономист норвежской Equinor (бывшей Statoil).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}