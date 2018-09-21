Сланцевая революция меняет облик
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Сланцевый бум в США начали небольшие энергетические компании, но теперь они столкнулись с трудностями из-за нехватки трубопроводов для транспортировки нефти с месторождений и роста издержек. Крупные компании благодаря своему масштабу лучше справляются с такими проблемами, а также хотят повторить сланцевый бум в таких странах, как Канада и Аргентина.
Крупные нефтяные компании не сразу разглядели потенциал фрекинга (способа добычи сланцевых нефти и газа путем гидроразрыва пласта), поэтому изначально проиграли конкуренцию малым операторам в Северной Дакоте и Техасе, центрах сланцевого бума. Но затем они стали серьезными игроками на важнейшем месторождении Permian Basin в Техасе и теперь пытаются извлечь из этого прибыль, что так и не удалось многим менее крупным конкурентам.
Нефтяные гиганты управляют своими сланцевыми месторождениями, словно мегапроектами по добыче традиционной нефти, оптимизируя операции и предотвращая логистические проблемы. «Они могут перемещать технологии и квалифицированных сотрудников из Северной Америки в Аргентину, – отмечает Эндрю Слотер из Центра энергетических решений при Deloitte. – У более крупных компаний есть масштаб, чтобы строить и финансировать инфраструктуру и обеспечивать себе наилучшее оборудование и поставки».
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