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Новак назвал возможные сроки встречи представителей России, Украины и ЕС по газу

Встреча представителей России, Украины и Евросоюза по теме газового транзита может пройти во второй половине ноября, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. «Пока дата не согласована окончательно. Возможно, что во второй половине ноября», – сказал он.

В июле этого года после долгого перерыва представители России, Украины и Европейской комиссии снова встретились в трехстороннем формате. Целью консультаций является поиск условий транзита газа через Украину после 2019 г., когда закончится действие нынешнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

После июльской встречи прошли два раунда консультаций на уровне экспертов: 12 и 26 сентября. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового, говорил ранее Новак. Однако перед этим стороны должны урегулировать спор по действующему контракту, который сейчас рассматривает Стокгольмский арбитраж.