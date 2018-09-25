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Суд оштрафовал предправления «Нафтогаза» из-за премий за победу над «Газпромом»

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева на 1700 гривен (чуть более $60) за отказ раскрыть перечень сотрудников, получивших премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщают «Украинские новости».

Соответствующую информацию просил раскрыть депутат Верховной рады Сергей Власенко. Суд установил, что Коболев не предоставил запрашиваемую информацию, чем нарушил кодекс об административных правонарушениях. Кроме того, Коболев теперь должен выплатить судебный сбор в размере 352 гривен ($12,5).

В мае наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение премировать сотрудников компании за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». Сообщалось, что на вознаграждение направят 1% от суммы выигрыша ($4,6 млрд) – около $46,3 млн. Премии получат сотрудники, которые прямо или опосредованно внесли значимый вклад в победу. Всего в списке 41 человек. Их имена не раскрывались. «Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника», – уточняли в «Нафтогазе».

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал перегибом выплату рекордных премий менеджерам «Нафтогаза». Он просил компанию пересмотреть это решение. В июле генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за этих выплат.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна «Нафтогазу» $2,56 млрд.