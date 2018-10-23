Бизнес

Новости

Следствие оценило ущерб заводу «Электроцинк» от пожара

Ущерб, нанесенный заводу «Электроцинк» в результате пожара, оценивается более чем в 500 000 руб., сообщает Следственный комитет (СК). «Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленных в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послуживших возникновению пожара и повлекших по неосторожности смерть человека», – говорится в сообщении.

В ночь с 20 на 21 октября в цехе завода «Электроцинк» случился пожар, площадь возгорания составила 4500 кв. м, при его ликвидации погиб один пожарный. Завод будет полностью остановлен минимум на два месяца, восстановление сгоревшего электролитного цеха займет 6–8 месяцев, рассказывал гендиректор «Электроцинка» Игорь Ходыко.

«Электроцинк» с 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из двух российских производителей цинка, говорится в его годовом отчете. Мощность Челябинского цинкового завода (также принадлежит УГМК) по выпуску цинка – 180 000 т в год, «Электроцинка» – 95 000 т (в 2017 г. выпустил 73 676 т). УГМК акционеров не раскрывает. Основными владельцами холдинга считаются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

В понедельник во Владикавказе прошел очередной стихийный митинг против «Электроцинка». Петицию о закрытии завода подписали 10 000 человек. Пожар на «Электроцинке» еще раз показал: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного – завод губит здоровье жителей Владикавказа, написал мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев в Instagram. «Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», – обратился чиновник к УГМК.

Пресс-служба УГМК заявила, что планов закрывать «Электроцинк» нет. Высказывания Хадарцева в компании назвали очень эмоциональными и идущими вразрез с данными МЧС и Ростехнадзора. «Никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было. Там не было ничего такого, что могло бы сгенерировать какие-то вредные выбросы», – сообщила пресс-служба УГМК.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе