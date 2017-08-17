Промышленность
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Цинк набирает вес

Цинк побил десятилетний рекорд

Цены толкает вверх глобальный дефицит металла и сокращение производства в Китае

Цена цинка достигла десятилетнего максимума в среду, 16 августа. На Лондонской бирже металлов его цена поднялась, по данным Thomson Reuters, до $3091,5 за 1 т. Последний раз такие цены на металл были в 2007 г.: 17 августа цинк на LME стоил $3070 за 1 т.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике