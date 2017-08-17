Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Цинк набирает вес
Цинк побил десятилетний рекорд
Цены толкает вверх глобальный дефицит металла и сокращение производства в Китае
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Рынку не хватает металла, единодушны эксперты
PhotoXpress
Цена цинка достигла десятилетнего максимума в среду, 16 августа. На Лондонской бирже металлов его цена поднялась, по данным Thomson Reuters, до $3091,5 за 1 т. Последний раз такие цены на металл были в 2007 г.: 17 августа цинк на LME стоил $3070 за 1 т.
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