Цинк побил десятилетний рекорд

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Рынку не хватает металла, единодушны эксперты PhotoXpress

Цена цинка достигла десятилетнего максимума в среду, 16 августа. На Лондонской бирже металлов его цена поднялась, по данным Thomson Reuters, до $3091,5 за 1 т. Последний раз такие цены на металл были в 2007 г.: 17 августа цинк на LME стоил $3070 за 1 т.