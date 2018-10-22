Чем известен завод «Электроцинк» и почему жители Владикавказа требуют его закрытия

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В цехе завода «Электроцинк» случился пожар Ольга Смольская/ТАСС

В ночь с 20 на 21 октября в цехе завода «Электроцинк» случился пожар, площадь возгорания составила 4500 кв. м, при его ликвидации погиб один пожарный. Завод будет полностью остановлен минимум на два месяца, восстановление сгоревшего электролитного цеха займет шесть-восемь месяцев, рассказал гендиректор «Электроцинка» Игорь Ходыко (цитата по ТАСС).

Что такое «Электроцинк»?

«Электроцинк» занимает 70 га в черте Владикавказа. Это крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, на нем трудятся 1800 человек. Завод начал работу еще в 1904 г. и стал первым в России производителем цинка. В 1934 г. на нем заработал электролитный цех, в честь которого предприятие получило свое нынешнее название. Этот цех и сгорел в ночь на воскресенье.

Кому принадлежит «Электроцинк»?

«Электроцинк» с 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из двух российских производителей цинка, говорится в его годовом отчете. Мощность Челябинского цинкового завода (также принадлежит УГМК) по выпуску цинка — 180 000 т в год, «Электроцинка» — 95 000 т (в 2017 г. выпустил 73 676 т). Получается, свыше трети цинковых мощностей России несколько месяцев будет простаивать.

УГМК акционеров не раскрывает. Основными владельцами холдинга считаются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и гендиректор УГМК Андрей Козицын

Возможен ли дефицит цинка?