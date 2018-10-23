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Siemens отложил сделку с Саудовской Аравией на $20 млрд из-за убийства журналиста

По причине отказа исполнительного директора Siemens AG Джо Кэзера посетить инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии было отложено подписание контракта между немецким концерном и саудовскими властями о строительстве электростанции на $20 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время, по словам собеседников агентства, проект, как ожидается, продолжит реализовываться.

«Siemens является надежным и преданным партнером королевства, – прокомментировал Кэзер на своей странице в Twitter отказ посещать конференцию в Эр-Рияде. – Однако сейчас правда должна быть найдена, а правосудие восстановлено».

Кэзер и некоторые другие представители бизнеса и власти отменили запланированное посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в консульстве королевства. Изначально власти Саудовской Аравии отрицали факт смерти Хашкоджи, однако в субботу официально признали, что журналист был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки.

От участия в инвестиционной конференции отказались в том числе министр финансов США Стивен Мнучин и глава МВФ Кристин Лагард, а также руководители таких корпоративных гигантов, как JPMorgan Chase. Еще до того как саудовские власти подтвердили смерть Хашкоджи, акционер Virgin Hyperloop One Ричард Брэнсон заявил о приостановке сотрудничества с суверенным инвестфондом королевства и отказе от запланированной сделки, сообщала Financial Times со ссылкой на людей, информированных о переговорах между сторонами.