Политика

Новости

Sky News сообщил об обнаружении останков саудовского журналиста

Тело убитого на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи найдено. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на несколько источников.

По информации канала, тело было найдено «в расчлененном виде» с обезображенными чертами лица. Один из источников рассказал, что части тела журналиста найдены в саду у дома саудовского генконсула в Турции.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях убийства Хашкоджи, обвинив Саудовскую Аравию в его планировании. Однако из слов Эрдогана следует, что тело еще не обнаружено. «Почему тело человека, который официально признан убитым, еще не найдено?» — сказал турецкий президент.

Сегодня же об обнаружении тела Хашкоджи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле заявил председатель турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек. Сославшись на источники в стамбульской службе безопасности, он рассказал, что останки нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

«Обнаружение фрагментов тела Хашкоджи противоречит заявлению саудовской стороны о том, что Хашкоджи умер в ходе драки в генконсульстве 2 октября», — отмечает Sky News.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашкоджи, работавший на The Washington Post, пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашкоджи был убит, новость подхватили мировые СМИ. В минувшую субботу телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашкоджи в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.