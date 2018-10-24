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Путин поручил рассмотреть вопрос о компенсации авиакомпаниям из-за цен на топливо

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления авиакомпаниям единовременной компенсации расходов в связи с ростом стоимости авиатоплива – для сдерживания цен на билеты, сообщается на сайте Кремля.

«Представить, в случае необходимости, предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки», – говорится в поручении. Предложения необходимо представить до 1 марта.

Кроме того, президент поручил предусмотреть дополнительное финансирование для обеспечения доступности авиаперевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока – «с учетом отнесения многодетных родителей к лицам, обладающим правом на воздушную перевозку по специальному тарифу». Такие специальные тарифы предлагается сделать круглогодичными. Такие поручения глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета 10 сентября.

Ранее частично компенсировать авиакомпаниям расходы в связи с ростом цен на топливо предлагал Минтранс. Министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потенциальные потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать им 22,5 млрд руб. По прогнозу Дитриха, совокупный рост стоимости авиатоплива по итогам 2018 г. может достичь 30%.

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