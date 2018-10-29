Бизнес

Новости

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» летать за границу

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято на основании выявленных за компанией нарушений, в числе которых — «недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания», а также «неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей».

«Проблемы в области поддержания летной годности воздушных судов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов», — указывает Росавиация. Межведомственная рабочая группа по международным чартерам в течение года была вынуждена сокращать полеты «Якутии». В сентябре задержки достигли почти 20%.

На регулярные международные направления до следующего года «Якутия» реализовала немногим более 450 билетов. Пассажиры получат за них назад деньги.

Для исправления ситуации основной акционер авиакомпании в лице министерства имущественных и земельных отношений Якутии в октябре сменил гендиректора. Новый руководитель компании Владимир Горбунов уволил из авиакомпании коммерческого директора и начальника отдела перевозок. В ближайшее время планируется увольнение замгендиректора и специалистов, отвечающих за техническое состояние авиасудов.

«Якутия» сосредоточится на полетах внутри республики и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами Дальневосточного федерального округа.

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После происшедшего было возбуждено уголовное дело.

Самолеты «Якутии» за последние месяцы совершали чартерные полеты по международным направлениям в Болгарию, Грецию, Италию, Чехию, Турцию, Китай, Южную Корею и Японию.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»