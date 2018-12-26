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Вексельберг и Костин сообщили о намерении поехать на Давосский форум

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг сообщил, что планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 22 по 25 января в швейцарском Давосе. «Планирую», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

О намерении поехать на форум в Давос также сообщил президент ВТБ Андрей Костин. Он рассказал, что у него уже запланирован ряд встреч на полях форума.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказывал, что Вексельберг, Костин, а также бизнесмен Олег Дерипаска собираются поехать на Давосский форум. При этом, по словам Орешкина, для российских предпринимателей будет действовать ряд технических условий, касающихся встреч с американскими бизнесменами. Сам Орешкин тоже намерен поехать в январе в Давос.

В ноябре газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме из-за давления со стороны Вашингтона. Позже организаторы все же решили снять ограничение на участие российских предпринимателей.

Кто войдет в состав официальной российской делегации, пока не сообщается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что в Давос может поехать президент Владимир Путин.