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Кремль не исключил участия Путина в Давосском форуме

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. «Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет», — сказал Песков журналистам. Он добавил, что Россия приветствует изменение климата на Давосском форуме, организаторы которого все же решили пригласить попавших под санкции США российских бизнесменов.

Ранее Песков говорил, что президент не поедет на форум в Давос. «Путина зовут каждый год. В этот раз планы противоречат его графику», — объяснял пресс-секретарь.

Участие российской делегации в Давосском форуме еще недавно было под вопросом. В ноябре газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме из-за давления со стороны Вашингтона.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что российская делегация не поедет на форум. Фонд «Росконгресс» приостановил подготовку проекта «Русский дом» в Давосе. Позже стало известно, что организаторы сняли ограничения на участие российских бизнесменов, поэтому официальная делегация правительства России все же поедет в Давос. Кто ее возглавит, пока не ясно.

Официальные представители России регулярно участвуют в Давосском форуме с 1992 г. Российские делегации, как правило, возглавляют председатель правительства, первый вице-премьер или вице-премьер. В 2008 г. делегацию возглавил Медведев, на тот момент первый вице-премьер, в 2009 г. в Давос отправился председатель правительства Путин. В 2011 г. в Давосском форуме впервые принял участие президент России — тогда кресло главы государства занимал Медведев. В 2013 г. Медведев вновь возглавлял российскую делегацию — уже как премьер. После этого глава государства или правительства России не посещали Давос.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. В нем примет участие президент США Дональд Трамп. В состав официальной делегации США также войдет дочь президента и его советник Иванка Трамп и старший советник главы государства, его зять Джаред Кушнер.