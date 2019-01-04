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Цены на нефть растут на ожидании снижения добычи странами ОПЕК

Нефтяные котировки растут пятую сессию подряд на фоне ожиданий о возможном сокращении добычи государствами ОПЕК. Это самый активный недельный рост за последние полгода, отмечает Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 4 января выросла с $55,95 до $56,11 за баррель. Днем ранее рост составил 1,9%, или $1,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожал до $47,3 за баррель, тогда как днем ранее составлял $47,09 за баррель.

С начала недели цены на Brent выросли на 7,5%, на WTI – на 4,3%.

«Нам действительно нужны постоянные усилия со стороны некоторых производителей ОПЕК, чтобы вывести предложение с рынка, чтобы цены восстановились. Теперь мы начинаем это видеть», — говорит аналитик Jefferies LLC Джейсон Гаммель.

В декабре страны ОПЕК сократили добычу нефти на 530 000 баррелей в сутки до 32,6 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи на 1,2 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 г. Сокращение начнется с января.