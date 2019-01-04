Brent преодолела отметку в $57 на ожиданиях от торговых переговоров США и Китая
Нефть марки Brent подорожала на $1,4 до $57,35 за баррель, стоимость WTI выросла на $0,8 до $47,90 за баррель, сообщает Reuters. Одной из главных причин ралли называют назначение торговых переговоров США с Китаем, которые пройдут 7-8 января в КНР.
Ранее о предстоящем визите американской делегации сообщила пресс-служба министерства коммерции Китая. Встреча состоится на уровне заместителей министров торговли. Предварительные договоренности о переговорах были достигнуты в декабре на саммите G20 в Аргентине. Там же было принято решение об отсрочке повышения американских тарифов на импорт товаров из Китая с 10 до 25%, намечавшегося на январь.