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Минобороны отсудило у «Звездочки» 17 млн рублей по иску на 3,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с северодвинского АО «Центр судостроения «Звездочка» в пользу Минобороны около 17 млн руб. по иску на более чем 3,7 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

В иске, направленном в арбитраж в январе 2018 г., Минобороны потребовало с предприятия неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту на сервисное обслуживание кораблей Северного флота в 2014–2016 гг. Представитель истца пояснял в суде, что в течение трех лет работы выполнялись с нарушением предусмотренных контрактом сроков.

Ответчик иск не признал. По словам представителя «Звездочки», часть работ выполнялась с задержкой, поскольку заказчик сам не вовремя утверждал соответствующие протоколы. В частности, ответчик не признал расчет истцом неустойки по обслуживанию крейсера «Адмирал Кузнецов», «так как Министерство обороны также не выполняло свои обязательства».

По условиям контракта «Звездочка» ежегодно осуществляет ремонт 300 кораблей. Предприятие входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.