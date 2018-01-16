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Минобороны подало иск к центру судостроения «Звездочка» на 3,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России о взыскании с центра судостроения «Звездочка» более 3,7 млрд руб. Информация об этом представлена в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в суд 11 января. На данный момент к производству судом он еще не принят. Более подробной информации об исковых требованиях нет.

Центр судоремонта «Звездочка» входит в ОСК. Предприятие занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники.