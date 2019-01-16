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Котировки UC Rusal упали после дебатов о снятии санкций США с компании

Акции UC Rusal на открытии торгов Московской биржи упали почти на 5% на новостях об обсуждении в США отмены решения о снятии санкций с компании. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Минимальное снижение составило 4,8% до 28,71 руб. за акцию, при этом, по состоянию на 10:10 мск, снижение бумаг UC Rusal составило 0,8%, или до 29,91 руб. Цена распиcок En+ также снизилась на 3,6% до 443,5 руб. за GDR, в начале торгов они снижались на 5,6%.

Ранее сенат конгресса США проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США, которое предусматривает снятие санкций с компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Рассмотрение документа поддержали 57 сенаторов, против — 42, один отказался голосовать. Для того чтобы резолюцию начали рассматривать, необходимо простое большинство, то есть 51 голос.

Перед голосованием министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед сенаторами в Капитолии. Он попытался «пролоббировать» план отмены санкций среди членов республиканской партии и дал понять, что не отказывается от него, писало агентство Bloomberg.

Санкции в отношении Дерипаски (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,7 млрд) и восьми его активов были введены в начале апреля прошлого года. Сроки вступления в силу ограничительных мер неоднократно передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США сообщил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

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