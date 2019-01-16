Бизнес

Новости

Орешкин не увидел в санкциях против UC Rusal проблем для экономики России

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не видит никаких прямых проблем для российской экономики от санкций против UC Rusal бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом чиновник сообщил в интервью радиостанции Business FM.

«У нас с производством и экспортом алюминия все нормально, и с производством электроэнергии в тех предприятиях, которые входят в группу, тоже все нормально», – сказал министр. Орешкин подчеркнул, что российское правительство смотрит на ситуацию с точки зрения работы активов компании, рабочих мест, инвестиций и угроз для национальной безопасности.

В то же время санкции накладывают серьезный отпечаток на саму компанию: идет «очень тяжелый» процесс переговоров ее акционеров, а также переговоры с американскими властями, добавил он. «И процесс такой неоднозначный, еще там предстоит давать и более глубокую оценку, и смотреть на то, правильные ли это действия или неправильные», – подчеркнул чиновник.

США ввели санкции в отношении UC Rusal и других компаний Дерипаски, а также против него самого в начале апреля 2018 г. Сроки их вступления в силу неоднократно переносились, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США сообщил о готовности снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», если бизнесмен выполнит требования американских властей. В течение месяца его обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore – обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Позже часть американских сенаторов высказалась против снятия санкций с компаний российского бизнесмена. Сенат конгресса США 15 января проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США, которое предусматривает снятие ограничений с этих компаний. Цена акций UC Rusal на открытии торгов Московской биржи 16 января упала почти на 5% на этих новостях.

Кто попал под новые санкции США