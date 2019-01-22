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Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира

Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Всего в него вошло 500 брендов.

Рейтинг возглавила Amazon. За прошедший год бренд этой компании, по оценке авторов рейтинга, подорожал на 24,6%, со $150,8 млрд до $187,9 млрд. В прошлом году интернет-ритейлер впервые возглавил рейтинг Brand Finance.

Помимо Amazon в топ-10 списка вошли еще пять технологических компаний. Бренд Apple, как и предыдущие два года, на втором месте. Его стоимость за прошедший год увеличилась незначительно – на 5%, со $146,3 млрд до $153,6 млрд, подсчитала Brand Finance. Годом ранее, по ее оценке, бренд Apple подорожал на 37%.

На третьем месте рейтинга Google. По данным Brand Finance, стоимость этого бренда выросла на 18,1%, со $120,9 млрд до $142,7 млрд. Еще в 2017 г. компания возглавляла рейтинг самых дорогих брендов мира, но с прошлого года занимает третью строчку. В топ-10 также вошли Microsoft (оценка стоимости – $119,6 млрд), Samsung ($91,3 млрд), телекоммуникационная группа AT&T ($87 млрд), Facebook ($83,2 млрд), китайская банковская группа ICBC ($79,8 млрд) и телекоммуникационная группа Verizon ($71,15 млрд), China Construction Bank ($69,7 млрд).

Из первой десятки за год выбыл бренд Walmart – компания заняла 11-ю строчку.

Из российских брендов в список вошли Сбербанк (опустился со 129-го на 139-е место), «Газпром» (поднялся с 315-го на 242-е место), «Лукойл» (поднялся с 363-го на 356-е место).

Помимо этого Brand Finance впервые составила рейтинг самых успешных руководителей компаний. Новый рейтинг показывает, «насколько они хороши как управляющие брендами», пояснила компания. Единственным российским топ-менеджером, включенным в этот рейтинг, оказался президент Сбербанка Герман Греф. Он находится на 69-й строчке рейтинга.

Самые дорогие бренды мира – 2018