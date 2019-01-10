Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: Компания недели Amazon
Больше, чем просто технологические лидеры
Размывание границ «технологического» делает новую самую дорогую компанию мира – Amazon – важнейшим игроком в самых разных областях
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Евгений Разумный / Ведомости
Amazon в понедельник стал самой дорогой компанией мира, обогнав Microsoft. Четыре крупнейшие корпорации, меняясь местами, лидируют с большим отрывом и по-прежнему имеют внушительную стоимость (на закрытие среды): Amazon – $811,4 млрд, Microsoft – $800 млрд, Alphabet – почти $750 млрд, а многолетний лидер – Apple, капитализация которой достигала $1,1 трлн на пике в октябре 2018 г., – $727 млрд.
Эти компании традиционно считаются технологическими лидерами. Но многие технологии уже так прочно вошли в нашу жизнь, что перестают восприниматься как таковые.
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