Больше, чем просто технологические лидеры

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Евгений Разумный / Ведомости

Amazon в понедельник стал самой дорогой компанией мира, обогнав Microsoft. Четыре крупнейшие корпорации, меняясь местами, лидируют с большим отрывом и по-прежнему имеют внушительную стоимость (на закрытие среды): Amazon – $811,4 млрд, Microsoft – $800 млрд, Alphabet – почти $750 млрд, а многолетний лидер – Apple, капитализация которой достигала $1,1 трлн на пике в октябре 2018 г., – $727 млрд.

Эти компании традиционно считаются технологическими лидерами. Но многие технологии уже так прочно вошли в нашу жизнь, что перестают восприниматься как таковые.