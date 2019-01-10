Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: Компания недели Amazon

Больше, чем просто технологические лидеры

Размывание границ «технологического» делает новую самую дорогую компанию мира – Amazon – важнейшим игроком в самых разных областях
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Amazon в понедельник стал самой дорогой компанией мира, обогнав Microsoft. Четыре крупнейшие корпорации, меняясь местами, лидируют с большим отрывом и по-прежнему имеют внушительную стоимость (на закрытие среды): Amazon – $811,4 млрд, Microsoft – $800 млрд, Alphabet – почти $750 млрд, а многолетний лидер – Apple, капитализация которой достигала $1,1 трлн на пике в октябре 2018 г., – $727 млрд.

Эти компании традиционно считаются технологическими лидерами. Но многие технологии уже так прочно вошли в нашу жизнь, что перестают восприниматься как таковые.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике