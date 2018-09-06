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Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: Компания недели Amazon

Гонка рекордов капитализации

За сто с небольшим лет рекорды по капитализации западных компаний прошли путь от $1 млрд US Steel до $1 трлн Apple и Amazon — это больше, чем весь российский рынок
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Всего месяц и два дня потребовалось Amazon, чтобы повторить рекорд Apple – получить рыночную капитализацию в $1 трлн. Достижение этой феноменальной отметки сразу двумя компаниями, перевернувшими за последние десятилетие-полтора представление о бизнесе в своих областях (и даже более того – представление миллиардов людей об имеющихся у них возможностях), побуждает бросить взгляд назад на историю экономики, инноваций, финансового рынка.

Круглых отметок по капитализации первыми достигали компании, становившиеся лидерами в отраслях, которые меняли экономический уклад и жизнь людей. Первой публичной компанией со стоимостью $1 млрд стала United States Steel Corporation, созданная в результате объединения сталелитейных активов финансиста и промышленника Джона Пирпонта Моргана с самой крупной и эффективной на тот момент компанией – Carnegie Steel Эндрю Карнеги. В 1901 г. объединенная компания разместила в ходе IPO обычных акций на $508 млн и привилегированных на $510 млн. Правда, после начала торгов они сразу же стали падать и капитализацию в $1 млрд US Steel вернула себе только в 1916 г., но к тому времени ее никто не обогнал.

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