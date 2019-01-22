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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Расследование комиссии показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard ритейлеры платили больше за банковские услуги, говорится в сообщении: «Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, к ограниченной трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка». Mastercard является второй по величине платежной системой в Европейском экономическом пространстве по объему выдачи карт и обороту транзакций, напоминает Еврокомиссия.

Европейские потребители используют платежные карты каждый день, когда они покупают еду, одежду или совершают покупки онлайн, приводятся в сообщении слова комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По ее словам, правила Mastercard искусственно повышали стоимость карточных платежей, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС. Как уточняет Еврокомиссия, компания уже изменила собственные правила.

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