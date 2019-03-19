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Самый богатый бизнесмен Великобритании заинтересовался покупкой «Челси»

Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф, которого Bloomberg называет богатейшим бизнесменом Великобритании, не отказывается от планов купить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет The Times. По данным издания, Рэтклифф изучает возможность приобретения, но его не устраивает запрошенная цена – не менее 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,3 млрд).

Британский миллиардер заинтересовался покупкой клуба после того, как власти Великобритании отказались в апреле 2018 г. продлять Абрамовичу инвестиционную визу, отмечает газета. После покупки «Челси» в 2003 г. Абрамович проводил большую часть времени в Великобритании, однако без визы не может работать там, напоминает The Times. Осенью 2018 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Абрамович рассматривает варианты продажи футбольного клуба.

О том, что Джим Рэтклифф интересуется покупкой «Челси», в конце сентября писал Bloomberg. По его информации, британский бизнесмен был готов приобрести «Челси» за $2,68 млрд, но тогда Абрамович отказался продавать клуб менее чем за $3,9 млрд.

Рэтклифф владеет швейцарским футбольным клубом «Лозанна» и британской шоссейной велокомандой Team Sky. Его состояние, согласно оценке Bloomberg Billionaire Index, составляет $17,8 млрд.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. На тот момент клуб находился в предбанкротном состоянии. Стоимость сделки составила 140 млн фунтов стерлингов. При Абрамовиче «Челси» пять раз становился национальным чемпионом, дважды выигрывал Суперкубок Англии, а в 2012 г. выиграл Лигу чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды Кубка английской лиги. Forbes оценивает состояние российского бизнесмена в $12,4 млрд.

В октябре прошлого года чешская газета Lidove Noviny со ссылкой на источники писала, что покупкой доли в «Челси» интересуется самый богатый гражданин Чехии, владелец инвесткомпании PPF Group Петр Келлнер. 54-летний Келлнер занимает 88-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и первое – в чешском рейтинге миллиардеров. Его состояние журнал оценивает в $15,5 млрд. По информации чешского издания, Келлнер имеет VIP-ложу на домашнем стадионе «Челси», расположенную по соседству с ложей Абрамовича.