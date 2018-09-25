Bloomberg узнал о планах Абрамовича продать «Челси» за 3 млрд фунтов

В 2012 г. «Челси» одержал победу в Лиге чемпионов. На фото: Роман Абрамович с кубком чемпионов Kerstin Joensson / AP

Миллиардер Роман Абрамович, чье состояние Forbes оценивает в $10,8 млрд, рассматривает варианты продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. Бизнесмен уже отклонил одно предложение о покупке клуба за $2,3 млрд, так как хочет получить от продажи команды от 3 млрд фунтов стерлингов, передает агентство.

Представители Абрамовича отказались от комментариев Bloomberg. Они настаивали на том, чтобы агентство обратилось к адвокатам бизнесмена, которые также не стали комментировать ситуацию. О том, что Абрамович может продать «Челси», писала The Times в конце августа. По данным газеты, тогда руководство клуба обратилось в инвестиционный банк Raine Group для консультации по сделке.

Знакомые Абрамовича рассказали Bloomberg, что миллиардер продает «Челси» без особой радости, так как одержим клубом и футболом. Один из собеседников агентства рассказал, что дома и на яхте Абрамовича везде висят телевизоры и чаще всего по ним идет футбол.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. До него лондонский клуб долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. С приходом Абрамовича «Челси» стал одним из грандов мирового футбола: клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом «Челси», как пишет Bloomberg, был прибыльным при Абрамовиче только один раз – в 2014 г. Миллиардер щедро тратился на покупку звездных игроков и контракты тренеров. Получение прибыли, вероятно, никогда не было целью, отмечает Bloomberg. Абрамович видел клуб как шанс построить наследие, объясняет агентство со ссылкой на партнеров миллиардера.

Абрамович начал реструктурировать свои активы на фоне возможных санкций США, объясняет Bloomberg. К тому же весной у него возникли проблемы с продлением британской визы, напоминает агентство. По данным израильских СМИ, после этого Абрамович получил израильский паспорт, который позволяет находиться в Великобритании 90 дней в течение полугода. Однако после проблем с британской визой Абрамович фактически не был замечен в Лондоне, передает Bloomberg.

В сентябре стало известно, что миллиардер и его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в Evraz. Кроме того, Абрамович снизил долю в Crispian до 49,95%, продав 0,05% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу. В обоих случаях эксперты говорили, что это также связано с возможными санкциями США против Абрамовича.

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