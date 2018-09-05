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Абрамович продал часть своего пакета в Crispian замдиректору Millhouse

Российский миллиардер Роман Абрамович снизил долю в Crispian до 49,95%, продав 0,05% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра.

По данным газеты, представляющая интересы Абрамовича Protonius Investments Ltd продала 0,05% в Crispian из своего пакета в 50% Давидовичу 17 августа. Снижение доли в Crispian ниже 50% может быть связано с попыткой Абрамовича избежать возможных санкций США, приводит «Коммерсант» мнения нескольких юристов.

Crispian вместе с аффилированными структурами до весны владела 6,37% «Норникеля». В конце марта Whiteleave Владимира Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian. Однако эта сделка была аннулирована Высоким судом Лондона по иску UC Rusal Олега Дерипаски.

Ранее стало известно, что Абрамович и другие совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Они владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited. Ей принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля. Компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%. Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают владеть 20,92 и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%. Эти перемены носят технический характер, пояснил «Ведомостям» представитель Evraz. Однако инвестбанкир крупного банка и собеседник в международной инвесткомпании отмечают, что Абрамович решил вывести Evraz из-под удара на случай своего попадания в санкционный список США.

Весной у Абрамовича, чье состояние Forbes оценивает в $10,8 млрд, начались проблемы с продлением британской визы инвестора, по которой он приезжал в Лондон. После этого бизнесмен получил израильский паспорт. По нему можно находиться в Великобритании не более 90 дней в полгода.

В апреле Минфин США ввел санкции против 26 человек из России. Среди них – Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Кто попал под новые санкции США