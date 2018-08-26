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The Sunday Times сообщила об интересе Абрамовича к продаже «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович рассматривает вариант продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Sunday Times (воскресный выпуск The Times).

По данным газеты, руководство клуба обратилось в инвестиционный банк Raine Group, который специализируется на спорте, технологиях, СМИ и телекоммуникациях, для изучения вопроса продажи клуба. Представитель Абрамовича не стал комментировать The Sunday Times ситуацию. Однако источник в «Челси» сказал газете, что речь не идет о продаже.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. После этого клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Весной у Абрамовича начались проблемы с британской визой инвестора, по которой он приезжал в Лондон: старая истекла, а выдача новой затягивалась. Из-за этого бизнесмен пропустил матч «Челси». Документы Абрамовича отправили на дополнительную проверку и ему, возможно, придется подтвердить легальность инвестированных в британские активы средств, писала The Telegraph.

После этого стало известно, что Абрамович получил израильский паспорт, по которому может находиться в Великобритании не более 90 дней в полгода. Миллиардер отозвал свою заявку на получение британской визы инвестора, писала The Sun со ссылкой на источники.

В мае «Челси» заморозил проект строительства нового стадиона в Лондоне. Проект приостановлен из-за «неблагоприятного инвестиционного климата», говорилось в сообщении клуба. В июле The Times написала, что Абрамович купил пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов. Он расположен в небоскребе рядом со «Стэмфорд бридж» – это домашний стадион «Челси». В этой башне есть также 75 квартир, но у российского миллиардера – самая большая, уточняла газета.

«Челси» и Абрамович