Футбольный клуб Chelsea заморозил проект строительства стадиона

Ранее власти Лондона разрешили Абрамовичу построить новый стадион на месте «Стэмфорд бридж», являющегося домашним стадионом Chelsea Eddie Keogh/REUTERS

Английский футбольный клуб Chelsea, принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, временно заморозил проект строительства нового стадиона в Лондоне. Об этом сообщается на сайте команды. «Никаких дальнейших предпроектных работ по проектированию и планированию проводиться не будет. Временных рамок для пересмотра этого решения нет», - говорится в сообщении.

Проект приостановлен из-за «неблагоприятного инвестиционного климата», говорится в сообщении.

В свою очередь источники газеты Financial Times связали решение клуба с неопределенностью в вопросе выдачи Абрамовичу новой британской визы. По словам человека, близкого к руководству клуба, Абрамовичу нужны гарантии получения документов и пока он не хочет инвестировать сотни миллионов фунтов в строительство стадиона. Как отмечает газета, источники финансирования проекта ранее не раскрывались, но собеседники издания говорили, что Абрамович, возможно с другими инвесторами, мог бы покрыть расходы.

Представители Chelsea отказались комментировать FT решение заморозить проект. Вопросы, связанные с визой Абрамовича, футбольный клуба назвал «частным делом» бизнесмена.

У Романа Абрамовича в апреле истекла британская виза инвестора, а выдача новой затянулась, сообщили ранее источники The Bell, Reuters, Bloomberg, BBC. Из-за проблем с визой бизнесмен пропустил матч Chelsea, который проходил в Лондоне 19 мая, писала FT. The Telegraph предположила, что документы Абрамовича отправили на дополнительную проверку и ему, возможно, придется подтвердить легальность инвестированных в британские активы средств. В свою очередь Абрамович в конце мая начал процесс получения израильского гражданства. Израильский паспорт позволяет въехать в Великобританию на срок до шести месяцев. Один из источников FT сказал, что бизнесмен подал документы на гражданство Израиля до того, как стало известно о проблеме с британской визой.

Власти Лондона разрешили Абрамовичу построить новый стадион на месте нынешней домашней арены - «Стэмфорд бридж». Мэр Лондона Садик Хан говорил, что новый стадион станет «жемчужиной в спортивной короне Лондона». Как писала The Telegraph, на строительство потратят 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,3 млрд). По данным Financial Times, стоимость проекта - 500 млн фунтов стерлингов (около $650 млн).

По оценке Forbes, состояние Абрамович - $10,8 млрд. В рейтинге богатейших бизнесменов России он на 11-м месте.

Что сейчас представляет собой «Стэмфорд бридж»

«Стэмфорд бридж» - домашняя арена Chelsea с 1905 г. Она находится в лондонском районе Фулем, расположенном вдоль северного берега Темзы.

Изначально стадион вмещал только 5000 зрителей. Впоследствии его несколько раз перестраивали. От овальной формы стадиона отказались. Сейчас он представляет собой прямоугольник с трибунами, которые максимально приближены к полю. Стадион рассчитан на 41 000 зрителей, он занимает девятое место по вместимости среди футбольных стадионов Великобритании. Вместимость новой арены должна составить 60 000 человек.

Против строительства выступают жители домов, которые расположены рядом с «Стэмфорд бридж». Новый стадион планируется сделать выше нынешнего на один ярус, и тень от него будет падать на 50 домов. Руководству Chelsea пришлось договариваться с каждой семьей, живущей рядом со стадионом. В обмен на компенсации клуб получил разрешения на строительство от всех соседей, кроме хозяев дома, расположенного ближе всех к стадиону. Семья Кросуэйт подала иск в суд, из-за этого начало строительных работ было отложено, сообщала BBC. Стороны до сих пор не договорились.