The Telegraph назвала условие получения Абрамовичем новой британской визы

Для получения новой визы Абрамовичу придется пройти тест, включающий доказательства легальности происхождения его состояния, пишет The Telegraph Dylan Martinez / Reuters

Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, состояние которого Forbes оценивает в $10,8 млрд (11-е место в списке богатейших бизнесменов России), придется объяснить происхождение своего состояния и доказать британским властям его легальность, сообщает газета The Telegraph, не уточняя источники информации. Издание отмечает, что власти Великобритании требуют это для выдачи бизнесмену новой инвестиционной визы взамен истекшей.

Требование не означает, что в отношении владельца футбольного клуба Chelsea открыто расследование – условия выдачи визы ужесточились для всех иностранных предпринимателей, отмечает издание. Инвестиционную визу могут получить люди, инвестировавшие в экономику Великобритании от 2 млн фунтов. «Запросы (на выдачу визы) могут отклонять, если власти полагают, что подающий заявление не контролирует финансовые средства, если средства были получены незаконным путем или их происхождение указывает на то, что получение визы не будет благоприятным для общественных интересов», – поясняет газета.

Предыдущая виза истекла у бизнесмена в апреле. Об этом изначально написал The Bell со ссылкой на три источника, а позднее – Reuters, Bloomberg, BBC со ссылкой на свои источники. Из-за того что бизнесмен не смог получить новую визу, ему пришлось вернуться в Россию и пропустить матч своего клуба Chelsea, который проходил 19 мая, писала Financial Times (FT).

FT указывала, что заявление Абрамовича на визу инвестора отправлено на дополнительную проверку, поскольку он подал его из России, а не в Великобритании. Представитель премьер-министра Великобритании подтвердил изданию, что по заявкам на такие визы теперь проводятся дополнительные проверки. Он уточнял, что после изменения процедуры получения виз в 2014–2015 гг. количество желающих получить их упало на 84%. Новые правила по замыслу британских властей должны исключить предоставление виз людям с незаконно полученными капиталами.

Представитель компании Millhouse Capital (управляет инвестициями Абрамовича) Джон Манн отказался комментировать ТАСС информацию о том, что российскому бизнесмену не продлили британскую визу. «Это его личное дело. Мы это не комментируем», – говорил Манн.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Кремль не обладает информацией о визовых проблемах миллиардера. В то же время представитель Кремля обратил внимание на то, что российский бизнес в последнее время сталкивается за рубежом с «различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о поддержке санкционной политики США в отношении российских бизнесменов. Он не исключил ужесточения требований Лондона к представителям российского бизнеса после выхода Великобритании из Евросоюза (сейчас Лондону приходится согласовывать санкционную политику с Брюсселем). Ранее Комитет палаты общин британского парламента по международным делам подготовил также доклад «Московское золото: российская коррупция в Великобритании». В нем парламентарии предупредили о рисках использования Лондона нечистыми на руку бизнесменами для легализации и отмывания грязных денег из России. Кремль назвал подготовку такого документа «беспрецедентной русофобской манией».

Россияне в Лондоне