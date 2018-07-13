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Абрамович купил пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов несмотря на визовые проблемы. Об этом пишет The Times.

Пентхаус расположен в небоскребе рядом с «Стэмфорд бридж» – это домашний стадион принадлежащего бизнесмену футбольного клуба «Челси». В этой башне есть также 75 квартир, но у Абрамовича – самая большая, уточняет The Times. По данным газеты, площадь новой недвижимости миллиардера – 6000 кв. м, из окна открывается вид на Темзу. Кроме того, Абрамович заплатил 85 000 фунтов за подземные парковочные места.

Миллиардер приобрел пентхаус еще до появления визовых проблем, отмечает The Times. Сейчас команда архитекторов и дизайнеров продолжает работать, уточняет издание.

Абрамович приезжал в Великобританию по визе инвестора, которая истекла в апреле 2018 г. Хотя официального отказа не было, выдача новой затянулась. Позже стало известно, что Абрамович получил гражданство Израиля. По израильскому паспорту он может жить в Великобритании не более 90 дней из 180. Заявку на получение британской визы миллиардер отозвал, писала The Sun.

Это не единственная недвижимость Абрамовича за рубежом, пишет The Times: у миллиардера есть особняк с 15 спальнями на самой дорогой улице Великобритании, вилла во Франции и три таунхауса в Нью-Йорке. Кроме того, он владеет особняком в центре Тель-Авива, писала газета Times of Israel.

Абрамович входит в число самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $10,8 млрд.

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