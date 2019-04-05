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«Коммерсантъ» узнал о планах азербайджанской компании купить Антипинский НПЗ

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может купить Антипинский НПЗ у группы New Stream Дмитрия Мазурова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, SOCAR целиком купит АО «Антипинский НПЗ», в том числе нефтяные месторождения — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского. Она заплатит «символическую сумму» за завод, но возьмет на себя долг в $3 млрд. Сделка может быть закрыта в течение этого года.

Еще один актив New Stream — Афипский НПЗ — может купить владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, рассказал собеседник «Коммерсанта». Переговоры с ним ведет глава Сбербанка ГерманГреф. Банк выступает ключевым кредитором НПЗ. Гуцериев может приобрести завод за $50–60 млн.

Антипинский – самый крупный завод New Stream. Он может перерабатывать до 9 млн т нефти в год. Мощность переработки Афипского НПЗ достигает 6 млн т.

В декабре поставки нефти на Антипинский и Афипский НПЗ временно приостанавливались из-за финансовых проблем. Сбербанк выдал New Stream кредит на 23 млрд руб. для пополнения оборотного капитала, после чего поставки возобновились.