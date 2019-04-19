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Близкий к Ротенбергам «Транслом» приобретает поставщика металлолома у Пумпянского

Компания «Транслом» договорилась о покупке металлоломной компании «ТМК Чермет» у «Синары» Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки. Гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов уточнил, что «сделка вероятна, но на сегодняшний день не закрыта». Сумму покупки он не назвал. «Транслом» связывают с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель ранее это отрицал.

Сейчас «ТрансЛом» ожидает одобрения покупки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). После закрытия сделки ежегодные поставки «Транслома» на рынок могут превысить 4 млн тонн лома, тогда как сейчас речь идет о 3 млн т., уточнил Астахов. Компания планирует занять более 20% рынка, «став генеральным поставщиком Северского, Волжского и Таганрогского заводов Трубной металлургической компании (ТМК)», говорит владелец ломосборочной компании «Экосистема» Андрей Чугункин.

«ТрансЛом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, работает с ломом железнодорожной монополии и Минобороны.

В начале апреля крупнейшие нефтяные компании жаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Росприроднадзор, запретивший им повторное использование демонтированных нефтегазовых труб, сообщал «Коммерсантъ». Нефтяники прогнозировали, что инициатива может привести к задержке в ремонте и замене нефтепроводов. Близкие к компаниям собеседники отмечали, что новые требования ограничили доступ небольших компаний к рынку переработки лома в пользу крупных игроков. Структуры «Транслома» запрет поддерживают, указывая на то, что некоторые компании «всерую» продавали на рынок до 70–80% своих отработанных труб, которые после реставрации возвращались на рынок «под видом новых», но гораздо более дешевых.