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РБК назвал Михаила Гуцериева претендентом на покупку Антипинского НПЗ

Сбербанк может продать Антипинский НПЗ, входящий в New Stream Дмитрия Мазурова, структурам бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к акционерам завода, и федерального чиновника.

Окончательно решение о сделке еще не принято. Знакомство с президентом Сбербанка Германом Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку завода, но пока позиция другого претендента – азербайджанской госкомпании SOCAR – сильнее, считают собеседники РБК. SOCAR готова была купить действующий НПЗ, однако после того как завод подал заявление о банкротстве, неясно, захочет ли иностранный инвестор его покупать.

О том, что SOCAR может купить Антипинский НПЗ, в начале апреля сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Азербайджанская компания готова заплатить «символическую сумму» за завод, но взять на себя долг в $3 млрд.

Еще один претендент на Антипинский НПЗ – компания «Сибнефтегазпереработка», писали «Ведомости». Она на 50% принадлежит Алексею Щуровскому, члену совета директоров завода, и была зарегистрирована в начале 2018 г.

В конце апреля «Коммерсанту» стало известно, что структура группы «Сафмар» Гуцериева купила контрольный пакет Афипского НПЗ. Кроме того, доля New Stream в капитале завода в ближайшее время перейдет нефтетрейдеру Vitol. По словам источника газеты, впоследствии ее также получат структуры Гуцериева.