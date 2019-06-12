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Трамп: США рассматривают санкции против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сам заявил в Белом доме во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, передает Reuters.

«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что «Северный поток — 2» делает Германию «заложником» России.

Как передает Bloomberg, Трамп не уточнил, против каких компаний или правительств могут быть введены санкции.

На заявление американского президента ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Трамп занимается «не чем иным, как шантажом и недобросовестной конкуренцией».

14 мая Foreign Policy и Bloomberg, ссылаясь на документ, сообщили, что американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». 20 мая о планах ввести санкции объявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничения для компаний, участвующих в проекте “Северный поток — 2”», — сказал он.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км.