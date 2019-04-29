«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока – 2»

Трубу планировалось построить в этом году, но Дания до сих пор не согласовала ее маршрут

Задержка со строительством «Северного потока – 2» обострит переговоры о новом контракте на транзит российского газа через Украину UPG / PHOTOXPRESS

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги. «Еще есть в планах завершение строительства газопровода в этом году, – заявил топ-менеджер на телеконференции, посвященной публикации отчета по МСФО за 2018 г. – На данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуска его в этом году. Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике».

До сих пор в официальных заявления топ-менеджмент «Газпрома» придерживался гораздо более оптимистичной риторики в отношении сроков запуска «Северного потока – 2». Проектный срок окончания строительства новой экспортной трубы из России в Германию – конец 2019 г. В октябре 2018 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер однозначно заявил, что «Газпром» будет готов начать экспорт по «Северному потоку – 2» с 1 января 2020 г. В конце марта этого года он же, комментируя новые требования Датского энергетического агентства (DEA) сказал: «И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока – 2» до конца девятнадцатого года» (цитата по «Интерфаксу»).

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод, две нитки которого должны напрямую соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, стоимость ее морского участка компания оценивала примерно в 9 млрд евро. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все разрешения на строительство, за исключением датского, проектная компания Nord Stream 2 уже получила.

Дания, несмотря на то что через ее же воды проходит первый «Северный поток», согласование которого в свое время не встретило затруднений, пока откладывает выдачу разрешения. Первую заявку в DEA – на маршрут через территориальные воды Дании – «Газпром» подал еще весной 2017 г. После этого страна внесла изменения в свое законодательство, позволяющие блокировать любые заявки, касающиеся территориальных вод, по решению МИД страны. В августе прошлого года «Газпром» подал заявку на альтернативный маршрут газопровода – уже с заходом только в исключительную экономическую зону Дании. Отказать в такой заявке страна не имеет права по международному законодательству, однако сроки ее рассмотрения не регламентированы.

В конце марта этого года DEA попросила Nord Stream 2 AG подать еще одну заявку – на третий вариант маршрута. «15 апреля компания подала заявку, – сообщил Хандога. – Таким образом, сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки». А 17 апреля Nord Stream 2 подала апелляцию на требования ДЭА, добавил он. При этом работы по укладке трубы продолжаются. В море уложено уже более 1125 км трубы, сказал Хандога. Это почти половина от общей протяженности двух ниток.

Риторика «Газпрома» изменилась, раньше компания с уверенностью заявляла о завершении строительства в этом году, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Тем самым «Газпром» признает, что с довольно высокой степенью вероятности «Северный поток – 2» заработает не раньше следующего года. По этой же причине, вероятно, президент Путин на днях затронул тему переподписания договора на транзит газа через Украину». Контракт на транзит через Украину российского газа в Европу истекает в конце года.

Подача апелляции на действия Датской энергетической комиссии – логичная процедура, считает Маринченко. Но на ее рассмотрение может уйти время, и не факт, что решение вопроса ускорится.

Международные конвенции не позволяют Дании запретить прокладку трубы в исключительной экономической зоне, напоминает партнёр компании BMS Алексей Гавришев. «Но о сроках рассмотрения заявок судить с определенностью сложно: Дания затягивает процесс оформления и уклоняется от ответов, – говорит Гавришев. – Ускорить процесс согласования проекта вряд ли возможно, поскольку в задержке слишком много политики и стремления воспрепятствовать его реализации». Если апелляцию «Газпрома» удовлетворят, шансы соблюсти сроки строительства сильно возрастут, считает он.

В отсутствие каких-либо соглашений о продолжении транзита по украинскому маршруту срыв сроков строительства трубопровода может ограничить «Газпром» в возможностях удовлетворять спрос на российский газ. В отсутствие определенности с обоими маршрутами «Газпром» ведет активную работу по созданию резервов газа в хранилищах Европы, сказал в ходе телеконференции врио начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин. У «Газпрома» есть доступ к восьми европейским ПХГ, где можно разместить до 5 млрд куб. м газа. Для формирования запасов сверх этого объема компании будет необходимо дополнительно контрактовать мощности ПХГ, как это было в 2017 и 2018 гг., когда резерв российского газа в ПХГ Европы превышал 8 млрд куб. м.

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.