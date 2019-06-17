Бизнес

Новости

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил топ-менеджер Renault

«АвтоВАЗ» на годовом собрании акционеров избрал новый совет директоров, его председателем стал старший вице-президент Renault Николя Мор, говорится в сообщении компании. Сергей Скворцов, который с июня 2016 г. возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа», стал заместителем Мора.

Мор начинал карьеру в The Boston Consulting Group и производителе автокомплектующих Valeo. Затем работал в автопоставщиках Bertrand Faure (1993–1996 гг.) и Faurecia (1996–2000 гг.). В октябре 2000 г. стал директором по закупкам комплектующих и аксессуаров Renault и сменил ряд руководящих должностей в компании. В январе 2014 г. он стал управляющим директором Renault в Румынии и руководителем румынской марки Dacia, также принадлежащей Renault. В 2016 г. Мор стал президентом «АвтоВАЗа».

Под руководством Мора «АвтоВАЗ» увеличил продажи и долю рынка и впервые с 2012 г. показал прибыль. В 2018 г. Мор ушел на повышение – стал старшим вице-президентом Renault.

В 2018 г. «АвтоВАЗ» получил 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее, говорилось в отчете компании по МСФО. Выручка выросла более чем на четверть – до 283,1 млрд руб. Выйти в прибыль «АвтоВАЗу» помогли его главные акционеры, выкупив акции, а также конвертировав долги в бумаги компании на общую сумму более 100 млрд руб. В конце 2018 г. после выкупа акций у миноритариев у «АвтоВАЗа» осталось два владельца – Renault и «Ростех».