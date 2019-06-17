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«Магнит», «Перекресток» и «Карусель» начали принимать пластиковые бутылки

Ведомости
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Розничная сеть «Магнит» и российское подразделение пивоваренной компании AB InBev Efes начали принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом от 0,25 до 2 л, говорится в сообщении компании. Сдать тару в специальные устройства – пандоматы – можно будет в шести супермаркетах «Магнит семейный» в Москве, Краснодаре и Красногорске. В обмен на тару совершеннолетние покупатели получат 10% скидку на продукцию бренда «Белый медведь» и сувенирную продукцию компании AB InBev Efes.

В начале июня об аналогичной инициативе заявили розничная сеть X5 Retail Group и производитель продуктов питания Unilever. Покупатели, сдавшие пластиковую тару в автоматы в московских магазинах сетей Х5 «Перекресток» и «Карусель», получат скидочные купоны на продукцию Unilever. Размер скидки и ассортимент продукции не уточнялся.

AB InBev Efes планирует, что к 2025 г. 100% продукции, производимой компанией по всему миру, будет выпускаться в таре из преимущественно переработанного сырья. В Unilever также намерены перейти к 2025 г. на упаковку, на 100% состоящую из перерабатываемых полимеров.

В июне министры экологии и энергетики стран G20 договорились создать первую в мире международную структуру для борьбы с пластиковым мусором, передавал Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике встречи. В число этих стран может войти и Россия. В начале мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о готовящейся инициативе, которая запретит продажу одноразовой посуды из пластика. Кобылкин также отмечал, что «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу, передавало «РИА Новости».

Срок разложения пластика и алюминия составляет более 400 лет, а их изготовление сопровождается выбросами парниковых газов на протяжении всего производственного цикла, поэтому необходимость утилизации и переработки такой тары представляет собой одну из серьезных экологических проблем современности.

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Бывший президента Египта умер на заседании суда

Ведомости
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер на 68-м году жизни во время судебного заседания, сообщает Reuters со ссылкой на египетское государственное телевидение.

По его данным, Мурси упал в обморок и впоследствии умер. Как передает египетский телеканал Nile TV International, бывший президент попросил у судьи возможность выступить и получил разрешение. Заседание суда было посвящено делу о шпионаже, в рамках которого Мурси был ключевым обвиняемым.

Мухаммед Мурси занял пост египетского президента в 2012 г. по итогам первых в стране свободных выборов, которые последовали за свержением предыдущего главы государства — Хосни Мубарака. В следующем году он сам был свержен в результате массовых протестов против его правления, которыми руководил текущий президент Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси. После свержения Мурси стал фигурантов ряда уголовных дел и был приговорен к пожизненному заключению.

Мурси был членом организации «Братья-мусульмане». ФСБ признала ее террористической и запретила ее деятельность на территории России. В Египте эта организация также признана террористической.

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Бизнес
Новости

Павел Грудинин потерял контроль над Совхозом имени Ленина

Ведомости
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Мособлсуд признал законным получение бывшей супругой директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества, передает ТАСС. Решение суда предыдущей инстанции оставлено без изменений, уточнили в пресс-службе суда.

В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Ранее в рамках этого иска суд арестовал акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», принадлежащие Грудинину. Супруги оформили развод в июле 2018 г., в браке они прожили 37 лет. Так как акции совхоза бизнесмен получил во время брака, при этом брачный контракт между супругами не заключался, то имущество подлежит разделу.

В марте прошлого года Грудинин был кандидатом на пост президента России от КПРФ. Согласно декларации о его доходах и имуществе, на тот момент он владел 1,993 млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Бизнесмен ранее утверждал, что ему принадлежит 44% акций предприятия. Совхоз имени Ленина – крупнейший производитель клубники в Подмосковье.

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Бизнес
Новости

«Норникель» купил 40% акций хоккейного клуба из Финляндии

Ведомости
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Дочерняя компания «Норникеля» – «Норникель Харьявалта Ою» – выкупила 40% акций хоккейного клуба «Йокерит» из Хельсинки, говорится в сообщении клуба.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали еще в 2017 г. В сообщении отмечается, что «Норникель Харьявалта Ою» согласилась на сделку после представления владельцем 60% акций клуба Яри Курри новой стратегии финансового развития. «Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ», – приводятся в сообщении слова Курри.

В прошедшем сезоне КХЛ «Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 62 матчах. В плей-офф турнира клуб в первом раунде уступил московскому «Динамо» со счетом 2:4.

Курри стал новым владельцем и председателем правления клуба в конце мая. Ранее 51% «Йокерит» принадлежал финскому бизнесмену Харри Харкимо, 49% – российскому бизнесмену Роману Ротенбергу. Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба в июне 2013 г., позже Тимченко и Аркадий Ротенберг передали свои доли Роману Ротенбергу.

«Йокерит» с 2014 г. выступает в Континентальной хоккейной лиге.

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Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказания за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в ст. 264 Уголовного кодекса. Они предусматривают, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от 5 до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).

По данным ГИБДД, в 2018 г. в России произошло более 16 000 ДТП с водителями в состоянии опьянения, в которых погибли более 4000 человек, еще более 22 000 человек были ранены, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводились в сообщении нижней палаты парламента. Однако, по его словам, более 60% граждан, обвиняемых по 264 статье УК за ДТП с жертвами, были осуждены условно.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 10 апреля группой депутатов, в состав которой вошли представители всех думских фракций. Госдума приняла его в третьем чтении 30 мая, а Совет Федерации одобрил 11 июня.

В апреле Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. За бегство с места ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы был увеличен до семи лет, с двумя и более погибшими – до девяти лет.

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Бизнес
Новости

Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

Ведомости
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Компания BidFair USA, принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драи, купила аукционный дом Sotheby’s, сообщается в пресс-релизе последнего.

BidFair USA заплатит $57 за акцию, что на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже. Компания оценена в $3,7 млрд.

Закрыв сделку, аукционный дом планирует провести делистинг. После 31 года существования в качестве публичной компании Sotheby’s станет частной, отмечается в пресс-релизе.

Драи занимает 190-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $7,7 млрд. Он владеет 60% в основанной им транснациональной компании Altice, специализирующейся в медиа и телекоммуникациях. Через нее он, в частности, владеет 75% компании Numericable – крупнейшего французского кабельного оператора.

Sotheby’s основан в 1744 г. После сделки с Sotheby’s оба крупнейших аукционных дома будут принадлежать французским миллиардерам. Два десятилетия назад Christie’s был куплен за $1,2 млрд Artemis, холдинговой компанией семьи Пино.

Бизнес
Новости

Алкогольный холдинг Рустама Тарико сменил гендиректора по России

Ведомости
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Второй производитель водки в мире – группа компаний Roust Рустама Тарико – объявил о смене гендиректора «Руст Россия». Компанию возглавит Алексей Гулевич, отмечается в сообщении холдинга. В новой должности Гулевич будет подчиняться гендиректору Roust («Руст») Павлу Меркулю и отвечать за все аспекты консолидированного бизнеса группы в России. «Гулевич будет осуществлять стратегическое планирование и операционное управление компанией, включая продажи, маркетинг, финансы, HR, контроль производства и снабжения, юридическое сопровождение бизнеса», – уточняется в пресс-релизе.

У Гулевича большой опыт работы в сфере продаж и маркетинга товаров, говорится в сообщении. С 1999 по 2017 г. он работал в Coca-Cola HBC и белорусском подразделении Heineken на различных должностях. В 2017 г. Гулевич устроился в «Руст Россия» на должность вице-президента по продажам. Гулевич окончил Витебский государственный технологический университет по специальности «Технология машиностроения», позже получил степень Executive MBA в Baltic Management Institute в Вильнюсе.

Roust является вторым по величине производителем водки в мире. Группе принадлежат такие водочные бренды, как «Русский стандарт», «Зубровка», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка», «Журавли», «Ямская» и «Урожай», а также итальянские вина и вермуты Gancia и слабоалкогольные напитки Bravo Premium. Основным владельцем холдинга является Рустам Тарико. По итогам 2018 г. рост продаж российского подразделения Roust составил 32%.

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Политика
Новости

Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева

Ведомости
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Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает Кыргызское телеграфное агентство со ссылкой на замначальника следственного управления Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ) Сагынбека Самидина уулу. По его словам, Атамбаева могут лишить статуса неприкосновенности.

«В рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека дело по Атамбаеву выделено в отдельное производство. Он обвиняется в коррупции. Факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков – «Ведомости») и материалы дела отправлены в генпрокуратуру», – пояснил Самидин уулу на заседании комиссии по лишению статуса неприкосновенности Атамбаева. Комиссия должна вынести свое заключение по статусу Атамбаева через 7 дней. После этого будет решаться вопрос о предъявлении обвинений экс-президенту республики.

Как отмечает агентство, ранее по этому делу были предъявлены обвинения бывшим премьерам Жанторо Сатыбалдиеву и Сапару Исакову, депутату Осмонбеку Артыкбаеву, экс-руководителю «Нацэнергохолдинга» Айбеку Калиеву, бывшему главе ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову и его заместителю Жолдошбеку Назарову, а также исполнительному директору проекта по модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову. По информации ТАСС, Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который был уличен в незаконных махинациях с земельными участками, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам для нее угля.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 г. Он был первым президентом, добровольно покинувшим должность после первого срока. Бывший президент два года назад инициировал выдвижение на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 г. Атамбаев уже заявлял о наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

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Политика
Новости

Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Ведомости
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Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Леониду Волкову в Мосгорсуде сократили срок ареста до 8 суток. Выходит завтра в 6:10! Ура!» – сообщил Жданов.

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток. До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга.

Акция против пенсионной реформы проходила в нескольких российских городах 9 сентября – в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», во время акций протеста по всей стране полицейские задержали более 1000 человек.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах

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Бизнес
Новости

Медведев поручил Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Медведев отметил, что в сообщениях, в которых говорится о росте цен на бензин, упоминается «Газпром нефть». Если речь идет о «просто всплеске» цен, то «это одна ситуация», а если же это «какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения», констатировал премьер. Эти решения, которые нужно принять в случае необходимости, в правительстве неоднократно обсуждали, подчеркнул председатель правительства.

«Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, – ответил на это Козак, – в том числе обсудим и эту историю». Медведев попросил вице-премьера доложить ему итоги проверки.

О том, что бензин дорожает в таких регионах, как Забайкальский край, Тува, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщило 17 июня сибирское издание «Тайга.инфо». В частности, оно отмечало, что литр Аи-95 подорожал на новосибирских заправках «Газпром нефти» в июне с 43,90 до 44,55 руб.

Также СМИ, в том числе ТАСС, писали 17 июня о росте цен на бензин со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Согласно им средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за период с 10 по 14 июня 2019 г. выросли на 11 и 10 коп. – до уровня в 42,33 и 45,5 руб. за литр соответственно. В Дальневосточном федеральном округе, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes, цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 74 и 67 коп. – до 45,84 и 47,51 руб. за литр соответственно.

Технологии
Новости

Instagram придумал новый способ восстановления взломанного аккаунта

Ведомости
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Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунта, который поможет пользователям соцсети вернуть доступ к своей странице, даже если к ней получили доступ мошенники, узнал портал Engadget.

Сейчас для восстановления учетной записи пользователям приходится ждать письма на указанную электронную почту и следовать его инструкциям или напрямую обращаться в службу поддержки Instagram.

Новый способ восстановления аккаунта предполагает, что в подобной ситуации само приложение поможет пользователю вернуть доступ к странице, запросив у него различные сведения. Это может быть адрес электронной почты или телефон, на которые был зарегистрирован аккаунт, приводит пример Engadget. Затем пользователю на адрес электронной почты или номер телефона, введенные при регистрации, придет шестизначный код восстановления доступа к странице. Его комбинацию нельзя будет ввести с другого устройства – именно этой уязвимостью сейчас часто пользуются мошенники, чтобы украсть аккаунт, отмечает Engadget.

По мнению разработчиков, такие меры помогут оригинальным владельцам восстановить доступ к своим учетным записям, даже если мошенники сменили имя пользователя и его контактные данные. Для этого Instagram введет систему временной заморозки имени аккаунта – после смены имени пользователя, будь то добровольное решение владельца или результат взлома, в течение некоторого времени никто не сможет занять старое имя аккаунта.

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Политика
Новости

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем. «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» – написал министр.

О назначении Бабича замминистра экономического развития стало известно в понедельник, 17 июня. Соответствующее распоряжение премьер Дмитрий Медведев подписал 15 июня.

В министерстве Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Бабич «во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы».

Бабич с августа 2018 г. по апрель 2019 г. был послом Белоруссии. До этого он более шести лет занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Бизнес
Новости

Автопроизводители просят возобновить компенсацию импортных пошлин на комплектующие

Ведомости
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Российские автопроизводители с декабря 2018 г. не получают госсубсидии для компенсации таможенных пошлин на импортные комплектующие, хотя в федеральном бюджете на 2019 г. деньги для этого заложены – более 18 млрд руб. Об этом говорится в письме премьеру Дмитрию Медведеву от 11 июня, подписанном руководителями ГАЗа, «АвтоВАЗа», «Камаза» и российских «дочек» Nissan, Reanault, Hyundai, группы Volkswagen. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Об этом же написала и газета «Коммерсантъ».

В 2018 г. по условиям вступления России в ВТО режим промсборки был прекращен. Льготные ставки были аннулированы осенью 2018 г. Вместо этого власти стали компенсировать подписантам соглашений о промсборке расходы по ввозу автокомпонентов через субсидии. Но принятое постановление правительства было рассчитано только на два месяца 2018 г. (октябрь и ноябрь), а выделенных денег и вовсе хватило только на один, следует из письма. При этом было компенсировано не 100% расходов, как ожидалось, а только 85%. На 2019 г. постановление продлено не было.

Автоконцерны, подписавшие коллективное письмо, подсчитали: с декабря 2018 г. они не получили в общей сложности 5,9 млрд руб. компенсаций. Субсидии были учтены в бизнес-планах компаний. Автоконцерны попросили Медведева дать поручение о полном возмещении пошлин, причем с декабря 2018 г. А также распространить действие программы господдержки на тех, с кем подписаны специальные инвестконтракты, если те выполнили условия соглашений о промсборке. Иначе, предупреждают авторы письма, автопроизводители, принявшие в рамках инвестконтрактов «масштабные обязательства по инвестициям в локализацию» (выпуск двигателей, коробок передач, систем управления автомобилей и проч.), окажутся в неравных условиях с теми, у кого еще не истек срок действия соглашений о промсборке (последние из них завершатся в 2020 г.). Ведь промсборщики будут получать компенсацию, а держатели инвестконтрактов – нет, поясняют авторы письма.

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