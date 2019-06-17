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«Магнит», «Перекресток» и «Карусель» начали принимать пластиковые бутылки

Розничная сеть «Магнит» и российское подразделение пивоваренной компании AB InBev Efes начали принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом от 0,25 до 2 л, говорится в сообщении компании. Сдать тару в специальные устройства – пандоматы – можно будет в шести супермаркетах «Магнит семейный» в Москве, Краснодаре и Красногорске. В обмен на тару совершеннолетние покупатели получат 10% скидку на продукцию бренда «Белый медведь» и сувенирную продукцию компании AB InBev Efes.

В начале июня об аналогичной инициативе заявили розничная сеть X5 Retail Group и производитель продуктов питания Unilever. Покупатели, сдавшие пластиковую тару в автоматы в московских магазинах сетей Х5 «Перекресток» и «Карусель», получат скидочные купоны на продукцию Unilever. Размер скидки и ассортимент продукции не уточнялся.

AB InBev Efes планирует, что к 2025 г. 100% продукции, производимой компанией по всему миру, будет выпускаться в таре из преимущественно переработанного сырья. В Unilever также намерены перейти к 2025 г. на упаковку, на 100% состоящую из перерабатываемых полимеров.

В июне министры экологии и энергетики стран G20 договорились создать первую в мире международную структуру для борьбы с пластиковым мусором, передавал Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике встречи. В число этих стран может войти и Россия. В начале мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о готовящейся инициативе, которая запретит продажу одноразовой посуды из пластика. Кобылкин также отмечал, что «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу, передавало «РИА Новости».

Срок разложения пластика и алюминия составляет более 400 лет, а их изготовление сопровождается выбросами парниковых газов на протяжении всего производственного цикла, поэтому необходимость утилизации и переработки такой тары представляет собой одну из серьезных экологических проблем современности.