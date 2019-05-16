Как выпускник физтеха зарабатывает на мусоре

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Выпускник Физтеха создал новый сервис, который объединяет «генераторов мусора» Максим Стулов / Ведомости

«Собирать мусор не так модно, как заниматься блокчейном, но намного полезнее для окружающей среды», – говорит 23-летний выпускник МФТИ Никита Никишкин. В июле 2018 г. он вместе с однокурсником Алексеем Хацкевичем запустил приложение «Убиратор». Онлайн-платформа, похожая на Uber, сводит «генераторов мусора» (магазины, склады, офисные центры и проч.) с мелкими сборщиками макулатуры. Небольшим компаниям нужно каждый день избавляться от макулатуры, но заказывать грузовую машину слишком дорого, поэтому они ищут частных водителей. В Москве тысячи водителей зарабатывают на жизнь сбором макулатуры, говорит Никишкин. Они собирают по магазинам и кафе ненужные коробки, бумагу и картон, а затем продают макулатуру в пункты приема по 6000–8000 руб. за тонну. «Убиратор» помогает автоматизировать процесс. Компания в онлайновом режиме заказывает вывоз макулатуры на конкретное время. Сборщик принимает заказ, забирает вторсырье, а затем отвозит в пункт приема. Меньше чем за год к сервису подключилось 30 компаний с 160 точками сбора мусора и 45 водителей. Сервис берет комиссионные в 25% стоимости проданного сырья в среднем.

Сейчас «Убиратор» сдает по 250 т макулатуры в пункты приема отходов каждый месяц, говорит Никишкин. Оборот компании за 10 месяцев существования составил 5,5 млн руб.

Спец по мусору

У Никишкина богатый опыт в сфере раздельного сбора отходов. Еще на первом курсе он организовал сбор макулатуры и пластмассовых бутылок в МФТИ. Студенты установили в Долгопрудном 100 контейнеров для пластика, купили грузовую машину для сбора отходов, арендовали склад для хранения мусора и приобрели пресс – деньги собирали на краудфандинговых платформах, выигрывали гранты и получали частные пожертвования от компаний и предпринимателей. За семь лет проект «Чистое дело» привлек около 2,5 млн руб., говорит Никишкин. А в 2017 г. он запустил уже всероссийскую акцию «Добрая школа» по сбору макулатуры в школах – проект работает в 66 городах страны.