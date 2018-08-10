Как заработать миллионы на нерадивых трактористах и комбайнерах

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Владимиру Коршунову приходилось месяцами жить в колхозах, обучая селян новым технологиям Личный архив

Основатели саратовской компании «Инфобис» – программисты Павел Линник, Владимир и Андрей Коршуновы – одними из первых занялись IT-автоматизацией сельского хозяйства области. В конце 90-х гг. они вместе разработали систему управленческого учета на Энгельсском мукомольном заводе. В 2004 г. на заводе сменилось руководство, Линник и Коршуновы не сработались с новым директором, уволились и открыли собственную IT-компанию «Инфобис». Они разработали новую систему учета для сельхозпредприятий и продавали ее знакомым хозяйствам в регионе. Поначалу месяцами жили в колхозах, чтобы научить работников пользоваться софтом. Продажи бухгалтерских программ не приносили больших денег, хотя помогли обзавестись широким кругом знакомств.

Новую идею подсказали колхозники. Директора хозяйств жаловались на то, что трактористы мало работают или уезжают халтурить на соседние поля. Линник и Коршуновы придумали решение: с 2011 г. они стали устанавливать на сельхозтехнику передатчики GPS/«Глонасс», потом добавили к ним датчики уровня топлива, магнитные карты для трактористов и другие датчики. Датчики предприниматели покупают у различных российских производителей. А в 2014 г. они разработали программу «Агросигнал», которая обрабатывает данные с этих датчиков. Софт рассчитывает, какую площадь земли обработал механизатор, сколько собрал зерна, сколько потратил топлива и с какой скоростью ехал по полю. Систему предприниматели предлагали по подписке – за 400–700 руб. в месяц на одну единицу сельхозтехники. Комплект датчиков для одной машины стоит 20 000–40 000 руб.

Колхозникам новинка понравилась больше, нежели бухгалтерские системы. В 2014 г. хозяйства заплатили за пользование «Агросигналом» 3 млн руб., а в 2017 г. – более 13 млн руб. Сейчас у «Агросигнала» около 200 клиентов в России и странах СНГ. В 2017 г. выручка компании «Инфобис» составила 46,6 млн руб. Наибольшую часть обеспечила продажа датчиков.

Первый «Рубеж»