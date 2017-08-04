Как два инженера из Новокузнецка зарабатывают на радиометках для мусорных контейнеров

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Павел Нешатаев уверяет, что после шести лет работы в компаниях по вывозу отходов узнал о мусоре почти все Личный архив

Инженер-механик Павел Нешатаев, уроженец Новокузнецка, занялся перевозкой мусора случайно. «У моего одноклассника мама была директором «Новотехники» – монополиста в Новокузнецке, и в 2009 г. я устроился туда на зарплату в 10 500 руб. менеджером отдела договоров», – говорит Нешатаев. В это же время рынок Кемеровской области стал захватывать новый перевозчик мусора – «Сороежка» предпринимателя Георгия Лаврика, с современным мусорным полигоном и сортировочной техникой. В 2011 г. Нешатаев перешел в «Сороежку» менеджером по продажам, вскоре возглавил новый филиал в Кемерове, а потом в Красноярске и Новосибирске. К 2015 г. он знал про мусор почти все, шутит Нешатаев.

По словам Нешатаева, беда компаний по вывозу отходов – недобросовестные водители, которые забирают не все контейнеры, какие нужно по договору с УК или ТСЖ. На свалке это не обнаружить – весовое оборудование ненадежно, а вес контейнеров заметно различается. Для УК небрежный вывоз мусора означает неминуемые проблемы с жильцами, они этого боятся и быстро меняют мусороперевозчика. Другая проблема – хищения контейнеров, конкуренты-мусороперевозчики воруют их друг у друга. У Нешатаева появилась идея использовать обычные метки RFID, чтобы следить за контейнерами. Подобные системы применяются на Западе, но стоят дорого и боятся морозов, говорит Нешатаев.

Он поделился замыслом с Дмитрием Кузнецовым, ведущим специалистом по мусороперевозочной технике и логистике. И в конце 2015 г. Нешатаев и Кузнецов уволились из «Сороежки» и основали IT-стартап «Техносервис». Партнеры вложили в совместный бизнес по 1,5 млн руб. каждый. Грошовые метки принесли «Техносервису» 2 млн руб. выручки в 2016 г., а в этом году компания рассчитывает на 10 млн руб. выручки и 5 млн руб. валовой прибыли.

Мусорный учет

Сначала партнеры наняли программиста и попытались создать систему учета договоров, маршрутов вывоза и контейнеров на базе 1С. Главный вопрос – как контролировать контейнеры. Партнеры решили использовать польскую систему идентификации на основе радиочастотных меток RFID, похожую на те, которые ставятся в магазинах. Метки крепятся на контейнер, а передатчик и детектор радиоволн – на мусоровоз. Но у польской системы обнаружились существенные недостатки: устройства не выдерживали суровых сибирских морозов, а датчики срабатывали только на расстояниях не более полуметра.