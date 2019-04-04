Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Продавцы рабочих рук

Как стартап из Краснодара помогал строить московское метро

Он придумал агрегатор, похожий на Uber, для грузчиков и разнорабочих

29-летняя Ольга Семко после восьми лет работы в отделах персонала краснодарских компаний решила создать собственное кадровое агентство. Семко мечтала набирать и обучать топ-менеджеров, но ничего не вышло. Местные компании нуждались в неквалифицированных рабочих – грузчиках, кровельщиках, упаковщиках и сборщиках урожая. Семко стала искать бригадиров и разнорабочих на Avito и на местных сайтах поиска работы. В день ей удавалось набирать для заказчиков по 30 человек, Семко получала 20% от заработка бригад – по 3000–5000 руб. в день. Она открыла агентство в 2017 г., и за год в ее телефоне скопилось несколько сотен номеров бригадиров и разнорабочих. Семко просыпалась в пять утра и весь день звонила и писала смс-сообщения каждому – чтобы все вовремя вышли на смену. «Под вечер я хотела бросить телефон в стену», – вспоминает Семко.

В 2018 г. Семко через друзей познакомилась с 33-летним Олегом Шиловым и 35-летним Александром Гришаевым. Шилов несколько лет набирал бригады разнорабочих на строительство частных домов, а Гришаев занимался разработкой сайтов. Семко, Шилов и Гришаев стали партнерами и в июле 2018 г. запустили приложение «Рабочие руки», похожее на Uber. Клиент – склад, строительная или управляющая компания – регистрируется и в онлайновом режиме делает заявку на нужное число подсобных рабочих на конкретное время. Исполнители откликаются, а компания следит за их передвижением.

За второе полугодие 2018 г. «Рабочие руки» получили заказов на 12,4 млн руб. Заработок стартапа – комиссии в 25–35%. За полгода комиссионные составили 3,8 млн руб., а чистая прибыль – 2,5 млн руб., говорит Семко. К тому времени на рынке было уже немало подобных агрегаторов, но основателям «Рабочих рук» удалось придумать особую модель бизнеса.

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Комментарии
Korsikanec
03:23 05.04.2019
Идея классная, но не совсем понятно, как происходит удержание НДФЛ с вознаграждений рабочих.
00
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