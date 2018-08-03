Почему самозанятым не нужны низкие налоги

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Варвара Гранкова

30-летняя тюменка Мария никогда не работала по найму: еще будучи студенткой факультета иностранных языков, она стала давать уроки английского школьникам. Мария вспоминает, что сначала находила учеников на профильных сайтах для репетиторов, а сейчас – по рекомендациям от родителей. Одно часовое занятие стоит 600 руб., а в месяц Мария зарабатывает около 35 000 руб. «Мертвый сезон – с середины июня до середины августа: когда школьники уходят на каникулы, я остаюсь без работы», – рассказывает она. Мария считает свой доход слишком маленьким и нестабильным, чтобы платить налоги. Девушка просит родителей платить за уроки только наличными, чтобы не попасть под наблюдение налоговой службы.

Всего в неформальном секторе России работает от 15 млн до 22 млн самозанятых граждан, по оценкам председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергея Рябухина. Самозанятые – повара, швеи, няни, репетиторы и строители – нигде не регистрируются и имеют неофициальные заработки. По подсчетам Минтруда, в 2016 г. из-за этого бюджет недополучил около 500 млрд руб. страховых взносов.

Большинство самозанятых (61,9%) не хотят регистрироваться и платить налоги – таковы данные исследования сервиса по поиску фрилансеров YouDo.com, который опросил 50 000 зарегистрированных на сайте исполнителей. Практически все респонденты (96%) выполняют заказы как физлица, и только 4% работают как ИП и юрлица.

«Государство даже не придумало никакой красивой легенды, чтобы я платил налоги», – говорит 24-летний Илья Емельянов. Последние три года он занимается ремонтом, сборкой мебели и установкой бытовой техники в квартирах и частных домах Москвы и области. В самые загруженные месяцы, работая каждый день без выходных, он получает около 230 000 руб., а средний заработок составляет около 150 000 руб. Полгода назад Емельянов оформил ИП и открыл банковский счет, чтобы получать заказы еще и от юридических лиц. Но заказов оказалось мало. «Юрлица предпочитают работать со мной за наличные деньги, без оформления договоров», – рассказывает Емельянов. По его словам, сейчас как ИП он зарабатывает лишь небольшую часть своего дохода – около 23 000 руб. в месяц, при этом Емельянову приходится перечислять 6% налога с оборота и страховые взносы около 32 000 руб. в год. Емельянов говорит, что ему самому выгоднее работать у частных лиц за наличные.